17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

IMD ने अगले 90 मिनट के लिए राजस्थान के इन जिलों में दिया येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश

IMD Yellow Alert: विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ों के नीचे शरण ना लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालकर मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Akshita Deora

Feb 17, 2026

IMD-Yellow-Alert

फोटो: पत्रिका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने 11.30 बजे येलो अलर्ट जारी करते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ों के नीचे शरण ना लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालकर मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की अपील की है।

17 और 18 फरवरी को इन संभागों में बारिश का अलर्ट

मौसम किभाग ने 17-18 फरवरी के लिए जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की सम्भावना है। वहीं बाकी दिन मौसम शुष्क रहेगा।

इन जिलों में आज येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं, जयपुर, राजसमंद, सीकर, टोंक, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और पाली में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।

फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, आगामी 24 घंटों बाद नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 17 फरवरी को दोपहर बाद आंशिक बादल छाने के साथ कहीं-कहीं मेघगर्जन व हल्की बारिश हो सकती है। विक्षोभ का सर्वाधिक प्रभाव 18 फरवरी को रहने संभावना है।

इस दिन बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की/मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं अचानक तेज हवा 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। मौसम में बदलाव से तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज हो सकती है।

विशेषज्ञों ने किसानों को पककर तैयार रबी फसलों को भीगने से बचाने के उपाय करने की सलाह दी है। साथ ही, कृषि मंडियों में खुले में रखे अनाज को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल या अन्य व्यवस्थाएं करने को कहा है।

ये भी पढ़ें

Kota Gold-Silver Price: सोने-चांदी में बड़ी गिरावट, 158300 पर आया 24 कैरेट गोल्ड, जानें चांदी के लेटेस्ट भाव
कोटा
gold silver price

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / IMD ने अगले 90 मिनट के लिए राजस्थान के इन जिलों में दिया येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाशिवरात्रि पर शिव का जलाभिषेक, मंदिरों में रही शिव भक्तों की भीड़

हनुमानगढ: शिव मंदिर में जलाभिषेक करते श्रद्धालु।
हनुमानगढ़

इस बार खरीद के तत्काल बाद व्यापारियों को मिल जाएगी आधी आढ़त

हनुमानगढ़: जिला कलक्ट्रेट सभागार में वीसी में मौजूद अधिकारी व व्यापारी।
हनुमानगढ़

पानी में कितना प्रदूषण, चलेगा पता, प्रदेश की दूसरी लैब हनुमानगढ़ में बनेगी

हनुमानगढ़: नहर में बहता प्रदूषित पानी।
हनुमानगढ़

खेजड़ी के लिए साधु-संतों को करना पड़ रहा संघर्ष, सरकार मूकदर्शक बनी: राव

हनुमानगढ़ में प्रेसवार्ता को संबोधित करते वक्ता।
हनुमानगढ़

मुद्रा विनिमय मेले में दिखाया उत्साह

हनुमानगढ़: नए नोट वितरित करते बैंक अधिकारी।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.