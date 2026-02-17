IMD ने अगले 90 मिनट के लिए राजस्थान के इन जिलों में दिया येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम विभाग ने 11.30 बजे येलो अलर्ट जारी करते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं विभाग ने मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ों के नीचे शरण ना लेने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालकर मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की अपील की है।