इस बार खरीद के तत्काल बाद व्यापारियों को मिल जाएगी आधी आढ़त

हनुमानगढ़. जिले में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर खाद्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अम्बरीश कुमार ने शनिवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए स्थानीय अधिकारियों व व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। कलक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारी व व्यापारी शामिल हुए। डीएसओ सुनील घोड़ेला ने बताया कि इस मौके पर व्यापारिक संगठनों ने सरकार की नई प्रक्रिया के तहत खरीद करने में सहयोग देने का आश्वासन दिया। कलक्टर डॉ. खुशाल यादव, फूडग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष रामलाल किरोड़ीवाल, व्यापारी नेता पदम जैन, राजकुमार सोढ़ा, कृष्ण जैन आदि, मंडी समिति सचिव विष्णुदत्त शर्मा, सीएल वर्मा आदि मौजूद रहे। डीएसओ ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत हैंडलिंग कार्य इस बार व्यापारिक संगठनों को देने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में रेट को लेकर जल्द सहमति बनने की संभावना है। इसके अलावा इस बार खरीद होने के बाद बिल बनने के साथ ही व्यापारियों को पचास प्रतिशत आढ़त शुल्क का भुगतान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ जिले में इस बार पांच खरीद एजेसिंयों को अधिकृत किया गया है। इसमें तीस हजार एमटी से अधिक खरीद होने वाली मंडियों में एक से अधिक खरीद एजेंसियों को लगाया गया है। इसमें हनुमानगढ़ टाउन में 05, हनुमानगढ़ जंक्शन में 05, पीलीबंगा में 04, गोलूवाला व टिब्बी में 03-03, संगरिया व रावतसर में 04-04 खरीद एजेसिंयों को लगाया गया है। मंडी समिति हनुमानगढ़ के सचिव विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि खरीद की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में पंजीयन शुरू कर दिया गया है। मंडी में सभी तरह की व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अभी तक करीब पांच हजार किसानों ने पंजीयन करवाया है।