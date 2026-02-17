Kota Gold-Silver Price: सोने-चांदी में बड़ी गिरावट, 158300 पर आया 24 कैरेट गोल्ड, जानें चांदी के लेटेस्ट भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
Kota Sarafa Market: कोटा सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने के भावों में गिरावट रही। चांदी के भाव 5000 रुपए की गिरावट के साथ प्रति किलो 247000 रहे। जेवराती सोने के भाव 1000 रुपए की गिरावट के बाद 158000 प्रति 10 ग्राम पर आ गए। शुद्ध सोने के भाव 158800 हो गए।
गोल्ड (24 k) (99.5): 158300
गोल्ड (22 k) :146574
गोल्ड (20 k) : 137652
गोल्ड (18 k) : 126640
गोल्ड (14 k) : 111479
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 60000 कट्टे की रही। सोयाबीन 50, सरसों 100 रुपए मंदा रहा। गेहूं 20, धान 75 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 1000 कट्टे की आवक रही। भाव पुराना लहसुन 3000 से 8000 रहे। नया लहसुन 3500 से 10000 रुपए रहा। किराना बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेलों में 20 रुपए प्रति टिन की गिरावट रही।
भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2401 से 2440, धान सुगन्धा 2800 से 3301, धान (1509) 3000 से 3975, धान (1847) 3200 से 3751, धान (1718-1885) 3700 से 4425, धान (पूसा-1) 3800 से 4150, धान (1401-1846) 3800 से 4250, धान दागी 1500 से 3200, सोयाबीन 4000 से 5301, सरसों 6200 से 6500, सरसों नई 5500 से 6550, अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल 1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000से 5300, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 9200 से 9500, धनिया नया गीला 6700 से 8800, मूंग 6000 से 6900,उड़द 4500 से 8000, चना देशी 4700 से 5151, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5251, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2440, चंबल 2400, सदाबहार 2260, लोकल रिफाइंड 2170, दीप ज्योति 2280, सरसों स्वास्तिक 2590, अलसी 2440 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3090, कोटा स्वास्तिक 2710, सोना सिक्का 2970, कटारिया गोल्ड 2730 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4180 से 4240 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग