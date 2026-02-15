राजस्थान का यह हाईवे 818.46 करोड़ की लागत से होगा फोरलेन, 18 को टेंडर; 9 नई पुलिया और 2 अंडरपास बनेंगे

दो लेन मार्ग पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण यह मार्ग हादसों के लिए कुख्यात हो गया था। वर्ष 2025 में यहां 75 लोगों की मौत हुई और 115 से अधिक लोग घायल हुए। कई हादसों में परिवारों की पीढ़ियां प्रभावित हुई है। यह मार्ग मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, भरतपुर और दौसा से खाटूश्यामजी व सालासर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख मार्ग है। फोरलेन निर्माण के बाद आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम होने की उम्मीद है।