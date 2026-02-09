Bassi: ‘होशियार’ बेटी की मौत के बाद घर में मचा कोहराम, 4 घंटे रेस्क्यू के बाद मिला 25 साल की युवती का शव, 4th ग्रेड भर्ती में हो गया था चयन

Woman Drowns In Farm Pond: बस्सी के देवगांव पंचायत समिति तूंगा क्षेत्र के शंकरपुरा गांव में रविवार सुबह एक पल की चूक ने परिवार की खुशियां छीन ली। खेत में बने फार्म पॉन्ड के पास कृषि कार्य के लिए गई एक युवती का पैर फिसल गया और वह 12 फीट गहरे पानी में डूब गई। कुछ ही घंटों में यह खबर गांव-ढाणी में फैल गई और शंकरपुरा शोक में डूब गया। चार घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब शव बाहर निकला, तो मौके पर मौजूद हर आंख नम थी।