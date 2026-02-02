Rajasthan: लिखित परीक्षा नहीं ऑनलाइन इंटरव्यू से होगा चयन, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोग्राम ऑफिसर समेत इन रिक्त पदों पर होगी भर्ती

Rajasthan School Education Council: शिक्षा विभाग में प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालने के इच्छुक शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।