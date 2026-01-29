जब कलश लेकर एक साथ निकलीं 21 हजार महिलाएं, तो देखती रह गई जनता, 25 DJ ने माहौल में घोला भक्ति रस

वार्षिकोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के लिए 651 क्विंटल चूरमे की प्रसादी तैयार की गई है, जिसे 10 ट्रॉलियों में भरकर ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से निर्धारित स्थल तक पहुंचाया जाएगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और हजारों वाहनों की आवाजाही को देखते हुए पार्किंग, यातायात और सुरक्षा सहित समस्त व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ग्रामीणों ने स्वयं संभाली है। आयोजन से पूर्व स्थानीय विधायक हंसराज पटेल ने मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।