29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Green Field Expressway: राजस्थान में कब बनेगा 402 KM लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे, करोड़ों के प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर

Green Field Expressway: फरवरी 2024 के बजट में घोषित जालोर-झालावाड़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। शुरुआती सर्वे के बाद भी प्रोजेक्ट की प्रगति ठप पड़ी हुई है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Jan 29, 2026

Jalore-Jhalawar Expressway, Jalore-Jhalawar Expressway news, Jalore-Jhalawar Expressway latest news, Jalore-Jhalawar Expressway update news, Green Field Expressway, Green Field Expressway in Jalore, Green Field Expressway in Jhalawar, Green Field Expressway in Rajasthan, Jalore news, Rajasthan news Jalore-Jhalawar Expressway, Jalore-Jhalawar Expressway news, Jalore-Jhalawar Expressway latest news, Jalore-Jhalawar Expressway update news, Green Field Expressway, Green Field Expressway in Jalore, Green Field Expressway in Jhalawar, Green Field Expressway in Rajasthan, Jalore news, Rajasthan news, जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेस-वे, जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेस-वे न्यूज, जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेस-वे लेटेस्ट न्यूज, जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेस-वे अपडेट न्यूज, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे इन जालोर, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे इन झालावाड़, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे इन राजस्थान, जालोर न्यूज, राजस्थान न्यूज

प्रतीकात्मक तस्वीर

Jalore-Jhalawar Green Field Expressway: जालोर। फरवरी 2024 में प्रदेश की भाजपा सरकार के पहले राज्य बजट में घोषित जालोर-झालावाड़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे कागजों में ही सिमट कर रह गया है। प्रारंभिक स्तर पर पिछले साल सर्वे कार्य शुरू हुआ था। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी (एनएच) के अंतर्गत था। प्रोजेक्ट का मुख्यालय उदयपुर था, लेकिन अब विभिन्न स्तरों पर घुमाए जाने के बाद इसका मुख्यालय भी बदल दिया गया है।

धरातल पर यह प्रोजेक्ट दो साल में खास प्रगति नहीं कर पाया है। विभागीय जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट के अलावा अन्य तमाम ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे भी रिव्यू के लिए रोके गए हैं। बता दें कि प्रदेश में कुल 8 एक्सप्रेस-वे की घोषणा हुई थी, जिन पर 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च प्रस्तावित था। सूत्रों के अनुसार इतने बड़े बजट को देखते हुए इन सभी प्रोजेक्ट की उपयोगिता की जांच की जा रही है। प्रोजेक्ट की लागत दर और आय की दर को इसका आधार माना जा रहा है।

इस तरह से मुख्यालय बदलते रहे

जालोर-झालावाड़ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की लंबाई 402 किलोमीटर आंकी गई थी और इसकी कनेक्टिविटी झालावाड़ में मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से की जानी थी। प्रारंभिक स्तर पर इस प्रोजेक्ट का मुख्यालय उदयपुर था। पिछले साल प्रोजेक्ट में किसी तरह की प्रगति नहीं होने पर इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसी) बांसवाड़ा को दी गई। अब इस प्रोजेक्ट का मुख्यालय जयपुर कर दिया गया है। इस प्रस्तावित रूट की एस्टीमेटेड कॉस्ट 10 हजार 300 करोड़ है।

इन प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी

जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेस-वे (402 किमी), कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेस-वे (181 किमी), जयपुर-भीलवाड़ा (193 किमी), बीकानेर-कोटपूतली (295 किमी), ब्यावर-भरतपुर (342 किमी), अजमेर-बांसवाड़ा (358 किमी), जयपुर-फलोदी (345 किमी) और श्रीगंगानगर-कोटपूतली एक्सप्रेस-वे (290 किमी) की घोषणा हुई थी।

जालोर के लिए इसलिए अहम है प्रोजेक्ट

जालोर से करीब 60 किमी दूरी से भारतमाला एक्सप्रेस-वे गुजर रहा है। भारतमाला एक्सप्रेस-वे से होकर जालोर शहर के निकट से झालावाड़ तक इस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की कनेक्टिविटी प्रस्तावित है। इस अहम प्रोजेक्ट की क्रियान्विति होने पर जालोर को एक महत्वपूर्ण कॉमर्शियल कॉरिडोर मिल सकेगा। इससे जालोर से एग्रो प्रोडक्ट और तैयार ग्रेनाइट को बड़ी मंडियों तक आसानी से लाया और पहुंचाया जा सकेगा।

इन्होंने कहा

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे आरएसआरडीसी को हैंडओवर हो चुके हैं। पूरे प्रोजेक्ट की स्थिति और आकलन उन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है।

  • उदयसिंह, एसई, पीडब्ल्यूडी (एनएच)

जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेस-वे का कार्य वर्तमान में जयपुर मुख्यालय की निगरानी में है। फिलहाल स्थानीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

  • अमित गर्ग, पीडी, आरएसआरडीसी, बांसवाड़ा

ये भी पढ़ें

राजस्थान : सरकारी स्कूल के सामने छात्रों के बीच खूनी खेल, दो गुटों में चाकूबाजी, इलाके में फैली सनसनी
जोधपुर
stabbing, stabbing in Jodhpur, stabbing among students, stabbing outside government school, Jodhpur crime news, Rajasthan crime news, चाकूबाजी, जोधपुर में चाकूबाजी, छात्रों में चाकूबाजी, सरकारी स्कूल के बाहर चाकूबाजी, जोधपुर क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

राजस्थान बजट 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 02:56 pm

Published on:

29 Jan 2026 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Green Field Expressway: राजस्थान में कब बनेगा 402 KM लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे, करोड़ों के प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Budget 2026

जालोर के पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल का निधन, 92 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

Jalore MLA Death
जालोर

Jalore Crime: सच बताने से पहले ही उतारा मौत के घाट, घर से 600 मीटर की दूरी पर मिला किसान के टूटे हुए पैर के साथ लहूलुहान हाल में शव

Jalore Murder
जालोर

Rajasthan: जालोर में झाब पंचायत खत्म करने पर मचा बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

Jalore protest
जालोर

कहर बनकर टूटा था मिनी ट्रक, 3 श्रद्धालुओं को 100 मीटर तक घसीटा, दर्दनाक मौत, अंतिम यात्रा में रो पड़ा पूरा गांव

Road accident, road accident in Jalore, death of devotees, death of devotees in Jalore, death of devotees in Rajasthan, Jalore accident news, रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट इन जालोर, श्रद्धालुओं की मौत, जालोर में श्रद्धालुओं की मौत, राजस्थान में श्रद्धालुओं की मौत, जालोर एक्सीडेंट न्यूज
जालोर

Weather Update: मौसम में अचानक आए बदलाव से किसानों को राहत, कृषि विभाग के अधिकारियों ने दी खुशखबरी

Weather Alert, Weather Report, Meteorological Department, Western Disturbance, Rain in Rajasthan, Fog in Rajasthan, Western Disturbance Alert, IMD Western Disturbance Alert, वेदर अलर्ट, वेदर रिपोर्ट, मौसम विभाग, पश्चिमी विक्षोभ, रेन इन राजस्थान, कोहरा इन राजस्थान, पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट, आईएमडी पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.