Rajasthan: जालोर में झाब पंचायत खत्म करने पर मचा बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

भीड़ ने कलक्ट्रेट पहुंचने के साथ ही पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ने का प्रयास किया। उग्र भीड़ ने पहले ही प्रयास में एक छोर पर लोहे के बेरिकेट्स को गिरा दिया। सामने तैनात सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को धकेलने के लिए मशक्कत की। पुलिस के आला अधिकारी भी इस मशक्कत में शरीक हुए। भीड़ और पुलिस जाब्ते के बीच यह मशक्कत करीब 15 मिनट तक चली। बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सुरक्षा घेरे को बहाल किया। धरने पर पहुंचे लोग कलक्टर को बाहर बुलाने की मांग करने लगे। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने कलक्टर चैम्बर में जाकर झाब पंचायत समिति को बहाल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।