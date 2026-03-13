Opium Milk Smuggling: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर बड़ी कार्रवाई, तस्करों पर एंटी नारकोटिक्स टीम ने की फायरिंग, दो गिरफ्तार

मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार एक गाड़ी भारतमाला टोल की तरफ आती दिखाई दी। टीम सतर्क हो गई और स्टॉपर स्टिक की सहायता से तस्करों की गाड़ी पंक्चर कर दी। फिर भी तस्करों ने भागने के लिए वाहनों को टक्कर मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने फायर किया, जिससे तस्कर घबरा गए और अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद एएनटीएफ टीम ने अवैध मादक पदार्थ अफीम के साथ आरोपियों को पकड़ लिया। गाड़ी से 80 किलो 724 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया।