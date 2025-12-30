30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Bharatmala Project: पाली जिले से गुजरेगा भारतमाला प्रोजेक्ट, 14 गांवों से निकलेगी सड़क, भूमि अवाप्ति जल्द

Bharatmala Project in Pali: भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जयपुर-किशनगढ़-अजमेर को अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने की कवायद तेज हो गई है और रोहट क्षेत्र के प्रभावित गांवों की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

2 min read
Google source verification

पाली

image

Rakesh Mishra

Dec 30, 2025

Bharatmala Project, Bharatmala Project in Pali, Bharatmala Project Jalore, Bharatmala Project Sirohi, Bharatmala Project in Rajasthan, Pali News, Rajasthan News, भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट इन पाली, भारतमाला प्रोजेक्ट जालोर, भारतमाला प्रोजेक्ट सिरोही, भारतमाला प्रोजेक्ट इन राजस्थान, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज

एआई तस्वीर

पाली। जयपुर-किशनगढ़-अजमेर को अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर कनेक्टिविटी मार्ग से जोड़ने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिलने के बाद प्रशासन ने भूमि अवाप्ति की तैयारी शुरू कर दी है। रोहट क्षेत्र के प्रभावित गांवों की सूची की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जयपुर-किशनगढ़-अजमेर होते हुए रोहट क्षेत्र के गांवों से होकर यह मार्ग सीधे आसोतरा में अमृतसर-जामनगर भारतमाला सड़क से जुड़ेगा। इससे जयपुर से बालोतरा की दूरी कम होगी।

प्रोजेक्ट कार्य की गति तेज हो गई है। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर प्रभावित गांवों की खसरा सूची प्रकाशित की है। इसके तहत रोहट क्षेत्र के 14 गांवों के बीच से भारतमाला सड़क गुजरेगी। भारतमाला की कनेक्टिविटी पाली और जोधपुर से देने के लिए ओमबन्ना व खारड़ा के बीच चार रास्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पाली और जोधपुर के राहगीर भी भारतमाला सड़क पर आसानी से सफर कर सकेंगे।

278 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण

जयपुर से आसोतरा तक कुल 278 किलोमीटर लंबी भारतमाला सड़क का निर्माण होगा। यह प्रोजेक्ट रोहट क्षेत्र के लाम्बड़ा, गेलावास, पांचपदरिया, खुटाणी, मांडावास, धोलेरिया, गढ़वाड़ा, बीठू, चोटिला, सवाईपुरा, खारड़ा, बांडाई, कानावास और नया चेंडा गांवों से होकर गुजरेगा। रोहट क्षेत्र में कुल 899 खसरों में 1051.9233 हेक्टेयर भूमि अवाप्त कर सड़क बनाई जाएगी।

इतने खसरे होंगे अवाप्त

अधिसूचना के अनुसार लाम्बड़ा में 1, गेलावास में 58, पांचपदरिया में 66, खुटाणी में 20, मांडावास में 44, धोलेरिया में 58, गढ़वाड़ा में 79, बीठू में 63, चोटिला में 111, सवाईपुरा में 26, खारड़ा में 155, बांडाई में 136, कानावास में 43 और नया चेंडा में 39 खसरे प्रस्तावित हैं। कुल 899 खसरों में 1051.9233 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जाएगी।

ओमबन्ना-खारड़ा से कनेक्टिविटी

भारतमाला प्रोजेक्ट में ओमबन्ना और खारड़ा के बीच कनेक्टिविटी दी जाएगी। इससे यहां से भारतमाला सड़क पर आसानी से प्रवेश किया जा सकेगा। ओमबन्ना-खारड़ा क्षेत्र में चारों तरफ गोल सड़क बनाकर कनेक्ट किया जाएगा, जिससे पाली और जोधपुर से भी सीधा जुड़ाव हो जाएगा। इसके लिए ओमबन्ना, खारड़ा और बांडाई के अधिक खसरे अवाप्ति सूची में शामिल किए गए हैं।

यह वीडियो भी देखें

सफर होगा सुगम

पाली-जोधपुर राजमार्ग के भारतमाला सड़क से जुड़ने के बाद पाली और जोधपुर के यात्रियों के लिए जयपुर, बालोतरा, जसोल और नाकोड़ा का सफर सुगम हो जाएगा। कम समय में आरामदायक यात्रा संभव हो सकेगी। वर्तमान में पाली से बालोतरा, नाकोड़ा और जसोल जाने के लिए जैतपुर-गेलावास या फिर जोधपुर होकर जाना पड़ता है, लेकिन भारतमाला सड़क बनने के बाद यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

ये भी पढ़ें

Ramgarh Dam Foundation Day : जन्मदिन मुबारक, ‘रामजल’ से बुझेगी रामगढ़ बांध की प्यास, फरवरी से बिछेगी पाइप लाइन
जयपुर
Jaipur Ramgarh Dam Foundation Day Happy Birthday Ramgarh dam thirst will be quenched water from Ramjal pipeline laid February 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 04:34 pm

Published on:

30 Dec 2025 04:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Bharatmala Project: पाली जिले से गुजरेगा भारतमाला प्रोजेक्ट, 14 गांवों से निकलेगी सड़क, भूमि अवाप्ति जल्द

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pali News: आपसी कहासुनी के बाद बहू ने डंडे से सास का सिर फोड़ा, पैर में भी लगी गंभीर चोट

Pali News After dispute Bahu hits Saas with stick head fractured serious injury to leg
पाली

पाली में बांडी नदी-औद्योगिक क्षेत्र देखकर नाराज हुए रिटायर्ड जज, बोले- ऐसी स्थिति में कैसे चल सकती है इंडस्ट्री?

retired Justice Sangeet Lodha
पाली

पाली: ससुराल में तलवार बरसाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पत्नी, सास व ससुर पर किया था हमला

पाली

राजस्थान में फैक्ट्रियों का दूषित पानी 70 गांवों की फसलें-नस्लें कर रहा बर्बाद, SC के आदेश पर गठित समिति ने लिया जायजा

Rajasthan Toxic Factory Waste Ruins Crops Livestock in 70 Villages SC Panel Inspects Ground Reality
पाली

पाली में सनसनी: पत्नी के पीछे तलवार लेकर दौड़ा पति, बचाने आए सास-ससुर पर किया वार, तीन लोग लहूलुहान

पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.