Bharatmala Project: पाली जिले से गुजरेगा भारतमाला प्रोजेक्ट, 14 गांवों से निकलेगी सड़क, भूमि अवाप्ति जल्द

प्रोजेक्ट कार्य की गति तेज हो गई है। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर प्रभावित गांवों की खसरा सूची प्रकाशित की है। इसके तहत रोहट क्षेत्र के 14 गांवों के बीच से भारतमाला सड़क गुजरेगी। भारतमाला की कनेक्टिविटी पाली और जोधपुर से देने के लिए ओमबन्ना व खारड़ा के बीच चार रास्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पाली और जोधपुर के राहगीर भी भारतमाला सड़क पर आसानी से सफर कर सकेंगे।