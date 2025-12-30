Bharatmala Project: पाली जिले से गुजरेगा भारतमाला प्रोजेक्ट, 14 गांवों से निकलेगी सड़क, भूमि अवाप्ति जल्द

एआई तस्वीर
पाली। जयपुर-किशनगढ़-अजमेर को अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर कनेक्टिविटी मार्ग से जोड़ने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट की स्वीकृति मिलने के बाद प्रशासन ने भूमि अवाप्ति की तैयारी शुरू कर दी है। रोहट क्षेत्र के प्रभावित गांवों की सूची की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जयपुर-किशनगढ़-अजमेर होते हुए रोहट क्षेत्र के गांवों से होकर यह मार्ग सीधे आसोतरा में अमृतसर-जामनगर भारतमाला सड़क से जुड़ेगा। इससे जयपुर से बालोतरा की दूरी कम होगी।
प्रोजेक्ट कार्य की गति तेज हो गई है। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर प्रभावित गांवों की खसरा सूची प्रकाशित की है। इसके तहत रोहट क्षेत्र के 14 गांवों के बीच से भारतमाला सड़क गुजरेगी। भारतमाला की कनेक्टिविटी पाली और जोधपुर से देने के लिए ओमबन्ना व खारड़ा के बीच चार रास्ते उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पाली और जोधपुर के राहगीर भी भारतमाला सड़क पर आसानी से सफर कर सकेंगे।
जयपुर से आसोतरा तक कुल 278 किलोमीटर लंबी भारतमाला सड़क का निर्माण होगा। यह प्रोजेक्ट रोहट क्षेत्र के लाम्बड़ा, गेलावास, पांचपदरिया, खुटाणी, मांडावास, धोलेरिया, गढ़वाड़ा, बीठू, चोटिला, सवाईपुरा, खारड़ा, बांडाई, कानावास और नया चेंडा गांवों से होकर गुजरेगा। रोहट क्षेत्र में कुल 899 खसरों में 1051.9233 हेक्टेयर भूमि अवाप्त कर सड़क बनाई जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार लाम्बड़ा में 1, गेलावास में 58, पांचपदरिया में 66, खुटाणी में 20, मांडावास में 44, धोलेरिया में 58, गढ़वाड़ा में 79, बीठू में 63, चोटिला में 111, सवाईपुरा में 26, खारड़ा में 155, बांडाई में 136, कानावास में 43 और नया चेंडा में 39 खसरे प्रस्तावित हैं। कुल 899 खसरों में 1051.9233 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जाएगी।
भारतमाला प्रोजेक्ट में ओमबन्ना और खारड़ा के बीच कनेक्टिविटी दी जाएगी। इससे यहां से भारतमाला सड़क पर आसानी से प्रवेश किया जा सकेगा। ओमबन्ना-खारड़ा क्षेत्र में चारों तरफ गोल सड़क बनाकर कनेक्ट किया जाएगा, जिससे पाली और जोधपुर से भी सीधा जुड़ाव हो जाएगा। इसके लिए ओमबन्ना, खारड़ा और बांडाई के अधिक खसरे अवाप्ति सूची में शामिल किए गए हैं।
पाली-जोधपुर राजमार्ग के भारतमाला सड़क से जुड़ने के बाद पाली और जोधपुर के यात्रियों के लिए जयपुर, बालोतरा, जसोल और नाकोड़ा का सफर सुगम हो जाएगा। कम समय में आरामदायक यात्रा संभव हो सकेगी। वर्तमान में पाली से बालोतरा, नाकोड़ा और जसोल जाने के लिए जैतपुर-गेलावास या फिर जोधपुर होकर जाना पड़ता है, लेकिन भारतमाला सड़क बनने के बाद यात्रा अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।
