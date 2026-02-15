पाली में दर्दनाक हादसा: विदेशी सैलानियों की बस के पीछे घुसी बाइक, बच्चे की मौके पर ही मौत

जानकारी के अनुसार प्रेम सिंह अपने परिवार के साथ ओम बन्ना दर्शन के लिए जा रहे थे। इस दौरान बस के आगे अचानक नीलगाय आ जाने पर चालक ने ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे आ रही बाइक बस से टकरा गई। मृतक के शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद मासूम का शव परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की जाएगी। बस सवार सभी सैलानी ऑस्ट्रेलिया के बताए जा रहे हैं, जो जोधपुर से नारलाई जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विदेशी सैनालियों को कंपनी की दूसरी गाड़ी से आगे रवाना किया। पुलिस ने बस जब्त कर क्षतिग्रस्त बाइक को थाना परिसर में खड़ी करवाई।