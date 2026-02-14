पाली में दर्दनाक सड़क हादसा: 2 बाइक की भिड़ंत में 12वीं के छात्र सहित 3 युवकों की मौत, खून से लाल हो गई सड़क

पाली। फालना थाना क्षेत्र के रानी-खिमेल सड़क मार्ग पर शुक्रवार रात दो बाइक की टक्कर के कारण तीन जनों की मौत हो गई एवं दो घायल हो गए। पुलिस के अनुसार रात्रि करीब आठ बजे फालना सरहद पर रानी-खिमेल मार्ग पर दो बाइक की जबरदस्त भिड़ंत होने से उस पर तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क खून से लाल हो गई।