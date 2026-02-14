Pali Accident: जहां मुठभेड़ में तस्कर हुआ ढेर… वहां सैंपल लेने गई थी FSL टीम, लौटते वक्त सड़क हादसे में कांस्टेबल की मौत

रात को लौटने के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के खैरवा रोड स्थित हनुमान ढाबे के सामने रात करीब 10.30 बजे कुछ देर के लिए रुके थे। इस दौरान पीछे से गुजरात पासिंग ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि एफएसएल गाड़ी के चालक गंभीर घायल हो गया। उसे पाली के बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर लाया गया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।