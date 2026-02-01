माता-पिता के भाल पर लगाया तिलक, आरती कर लिया आशीर्वाद

वेदांत सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को शहर के दो स्कूलों में मातृ-पितृ पूजन का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष छगन पटेल ने बताया कि माता-पिता की सेवा से सभी कार्य निर्विघ्न सम्पन्न होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में माता-पिता के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व सनातन संस्कृति के सुसंस्कारों को प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में बच्चों ने माता-पिता व शिक्षकों के भाल पर तिलक लगाया। अक्षत व पुष्प अर्पित किए। माला पहनाकर पूजन किया। इसके बाद 7 प्रदक्षिणा कर दीप आरती की। बच्चों ने संकल्प किया कि 14 फरवरी को वे घरों में माता-पिता का पूजन करेंगे। इस मौके शिवप्रसाद परिहार, राज भाई , मोहन पटेल, भरत पटेल आदि मौजूद रहे।