खौफ के साए में राजस्थान का यह शहर, कहीं हो ना जाए इंदौर जैसा दर्दनाक हादसा, लोग पड़ रहे बीमार

लोगों का कहना है कि पाली शहर के सीवरेज व नालियों का पानी जलदाय विभाग की पाइप लाइनों में मिल रहा है, जिससे पानी गंदा व बदबूदार हो जाता है। शिकायत करने के बावजूद विभाग की ओर से आपूर्ति में सुधार नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि चंद रोज पहले कांग्रेस ने विधायक भीमराज भाटी के नेतृत्व में गंदे पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग परिसर में प्रदर्शन भी किया था।