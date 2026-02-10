खौफ के साए में राजस्थान का यह शहर, कहीं हो ना जाए इंदौर जैसा दर्दनाक हादसा, लोग पड़ रहे बीमार

साफ पानी आने के इंतजार में महिला। फोटो- पत्रिका
पाली। इंदौर में गंदे पानी की आपूर्ति के कारण कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे ही हालात पाली में भी कभी बन सकते हैं। शहर के कई क्षेत्रों में गंदला व बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। लोग वही गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कई इलाकों में इतना गंदा पानी आ रहा है कि बदबू के कारण घरों में खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है।
लोगों का कहना है कि पाली शहर के सीवरेज व नालियों का पानी जलदाय विभाग की पाइप लाइनों में मिल रहा है, जिससे पानी गंदा व बदबूदार हो जाता है। शिकायत करने के बावजूद विभाग की ओर से आपूर्ति में सुधार नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि चंद रोज पहले कांग्रेस ने विधायक भीमराज भाटी के नेतृत्व में गंदे पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग परिसर में प्रदर्शन भी किया था।
राजेंद्र नगर निवासी पृथ्वीसिंह ने बताया कि हमारे क्षेत्र की पाइप लाइन में सीवरेज का पानी मिल रहा है। जलापूर्ति के समय शुरू में गंदा पानी निकलता है, उसके बाद साफ पानी आता है, लेकिन वह बहुत कम प्रेशर से आता है। यदि बूस्टर लगा दें तो पानी दोबारा गंदा आना शुरू हो जाता है और उसमें तेज दुर्गंध आती है।
पानी में बदबू आती है। हम वही पानी पीते हैं। कई बार ज्यादा बदबू आने पर अन्य जगहों से पानी लाना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि शिकायत कहां करनी है।
पानी देखने में साफ होता है, लेकिन उसमें बदबू आती है। वह पीने लायक नहीं है। हमारी मजबूरी है कि वही पानी पीना पड़ता है। कई बार पानी के कैंपर मंगवाने पड़ते हैं।
हमारी गली में पानी गंदा व बदबूदार ही आ रहा है। लोग इसे पीकर बीमार हो चुके हैं। मेरे घर में भी लोग बीमार हैं। यहां पानी का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए यही पानी पीना पड़ता है।
पानी में तेज गंध आती है। कई बार तो रंगीन पानी भी आता है। हम ऐसा ही पानी पी रहे हैं। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है।
बजरंगवाड़ी, रूणेचा कॉलोनी और दुर्गा कॉलोनी में कई स्थानों पर सीवरेज के चैंबर पाइप लाइन के ऊपर बने हुए हैं। इस कारण पानी गंदा आ रहा है। उन स्थानों को चिन्हित कर पाइप लाइन अन्य जगह से निकाली जाएगी। पाइप लाइनों के ऊपर सीसी रोड होने से पानी ऊपर नहीं आता और लीकेज का पता लगाने में दिक्कत आती है।
पाली
राजस्थान न्यूज़
