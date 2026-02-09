Good News: पाली से दिल्ली तक चल सकती है नई ट्रेन, रेल मंत्री ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से किया वादा

उन्होंने कहा कि पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में प्रत्याशी के लिए शिक्षा की अनिवार्यता रखी जाएगी। इसमें दो से अधिक बच्चों वाली शर्त को हटाया जाएगा, ताकि संतुलन बनाए रखा जा सके। सिंधु नदी के पानी के सवाल पर उन्होंने कहा कि सिंधु नदी के पानी का उपयोग कहां-कहां किया जाए, इस पर व्यवस्था की जा रही है। जल शक्ति मंत्रालय को पानी के उपयोग की योजना बनाने के लिए कहा गया है।