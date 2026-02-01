Rajasthan: CM भजनलाल शर्मा और वसुंधराराजे को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री ने दिया बड़ा बयान, कह डाली ऐसी बात

उन्होंने कहा कि भारत में जीडीपी के अनुपात में 10.6 फीसदी टैक्स लिया जाता है, जबकि चीन में 21 फीसदी, अमरीका में 25 फीसदी, फ्रांस में 50 फीसदी, डेनमार्क में 45 फीसदी, ऑस्ट्रेलिया में 43 फीसदी, नॉर्वे में 21 से 35 फीसदी और जापान में 37 फीसदी टैक्स लिया जाता है। इसके बावजूद भारत विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। एक सवाल के जवाब में अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच बेहतर तालमेल है। राजे भाजपा के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और छोटे-बड़े आयोजनों में शामिल होती हैं, हालांकि कई बार व्यस्तता भी रहती है।