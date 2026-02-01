7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धनिया, चना मंदा, धान तेज, देसी घी में भी तेजी

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 60 हजार कट्टे की रही। सोयाबीन 100, धनिया 200, चना 50 रुपए मंदा रहा। धान (1718) 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 1000 कट्टे की आवक रही। भाव पुराना लहसुन 3000 से 9000 रहे। नया लहसुन 7500 से 10000 रहा। लहसुन 500 रुपए मंदा रहा। [&hellip;]

2 min read
कोटा

image

Shailendra Tiwari

Feb 07, 2026

फाइल फोटो

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 60 हजार कट्टे की रही। सोयाबीन 100, धनिया 200, चना 50 रुपए मंदा रहा। धान (1718) 100 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 1000 कट्टे की आवक रही। भाव पुराना लहसुन 3000 से 9000 रहे। नया लहसुन 7500 से 10000 रहा। लहसुन 500 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में सावे के चलते देसी घी में 150 से 200 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2451 से 2520, धान सुगन्धा 2800 से 3201, धान (1509) 3000 से 3751, धान (1847) 3200 से 3651, धान (1718-1885) 3700 से 4300, धान (पूसा-1)3400 से 4050, धान (1401-1846) 3800 से 4200, धान दागी 1200 से 2900, सोयाबीन 4000 से 5801, सरसों 6200 से 6500, सरसों नई 5300 से 6300, अलसी 7000 से 7800, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5200, धनिया बादामी 7500 से 8900, धनिया ईगल 9200 से 9600, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8200, चना देशी 4700 से 5201, चना मौसमी 4700 से 5150, चना पेप्सी 4800 से 5201, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2460, चंबल 2410, सदाबहार 2280, लोकल रिफाइंड 2190, दीप ज्योति 2300, सरसों स्वास्तिक 2610, अलसी 2460 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 3110, कोटा स्वास्तिक 2760, सोना सिक्का 3020, कटारिया गोल्ड 2780 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4180 से 4240 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल: बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने के भाव में तेज

सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी व सोने के भाव में तेजी रही। चांदी के भाव 5000 रुपए की तेजी के साथ प्रति किग्रा 261000 रहे, वहीं जेवराती सोने के भाव 1900 रुपए की तेजी के साथ 160700 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 161500 हो गए।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 160500

गोल्ड (22 k) :148611

गोल्ड (20 k) : 139565

गोल्ड (18 k) : 128400

गोल्ड (14 k) : 113028

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

