7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

कोटा

Mandi: धान, सोयाबीन, धनिया सस्ता, गेहूं के भावों में तेजी, 80000 कट्टे रही कृषि जिन्सों की आवक, जानें कोटा मंडी भाव

Sarafa Market Update: कोटा की भामाशाह मंडी में करीब 80 हजार कट्टे कृषि जिन्सों की आवक रही, जहां धान, सोयाबीन और धनिया के भावों में मंदी दर्ज की गई, जबकि गेहूं में तेजी रही। वहीं सर्राफा बाजार में चांदी और सोने के दामों में गिरावट देखने को मिली।

2 min read
कोटा

image

Akshita Deora

Feb 07, 2026

Kota Mandi

AI जनरेटेड फोटो

Kota Mandi Bhav Update: भामाशाहमंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 80000 कट्टे की रही। सोयाबीन 150, धान 200, धनिया 200, मैथी 200 व चने में प्रति क्विंटल 50 रुपए की मंदी रही। गेहूं में 20 रुपए की तेजी रही। लहसुन की आवक 2000 कट्टे की आवक रही। पुराना लहसुन 3000 से 10000 व नए लहसुन के भाव 7500 से 10000 प्रति क्विंटल रहे। लहसुन 500 मंदा रहा। किराना बाजार में सोयाबीन तेलों में मामूली तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2451 से 2520, धान सुगन्धा 2800 से 3201, धान (1509) 3000 से 3751, धान (1847) 3200 से 3651, धान (1718-1885) 3700 से 4150, धान (पूसा-1) 3400 से 4100, धान (1401-1846) 3800 से4200 , धान दागी 1200 से 2900, सोयाबीन 4000 से 5851, सरसों 6200 से 6700, सरसों नई 5300 से 6500, अलसी 7000 से 7800, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1500 से 1750, मक्का सफेद 2500 से 2800, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 10500, मैथी 4000 से 5200, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 9500 से 9800 , मूंग 6000 से 6900, उड़द 4500 से 8200, चना देशी 4700 से 5271, चना मौसमी 4700 से 5200, चना पेप्सी 4800 से 5251, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2475, चंबल 2425, सदाबहार 2305, लोकल रिफाइंड 2195, दीप ज्योति 2325, सरसों स्वास्तिक 2635, अलसी 2455 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 3120, कोटा स्वास्तिक 2780, सोना सिक्का 3050, कटारिया गोल्ड 2800 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1900, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4170 से 4220 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी: मिल्क फूड 9050, कोटा फ्रेश 8700, पारस 9150, नोवा 9100, अमूल 9800, मधुसूदन 9580 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल: बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने के भाव में गिरावट

कोटा. सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी व सोने के भाव में गिरावट रही। चांदी के भाव 4000 रुपए की गिरावट के साथ प्रति किग्रा 256000 रहे, वहीं जेवराती सोने के भाव 200 रुपए की गिरावट के साथ 158800 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 159600 हो गए।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5) : 159000
गोल्ड (22 k) :147222
गोल्ड (20 k) : 138261
गोल्ड (18 k) : 127200
गोल्ड (14 k) : 111972
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

खबर शेयर करें:

