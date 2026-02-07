7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Gold-Silver Prices: सोने-चांदी महंगे… डूंगरपुर के 14 गांवों में आदिवासी समाज ने लिया बड़ा फैसला

Gold-Silver Prices Hike: आसमान छूती सोने-चांदी की कीमतों के बीच डूंगरपुर जिले के 14 गांवों में आदिवासी समाज ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Anil Prajapat

Feb 07, 2026

Gold-Silver Prices

सोने के जेवरात। फोटो: पत्रिका

डूंगरपुर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसमान छूती सोने-चांदी की कीमतों और बढ़ती फिजूलखर्ची को देखते हुए साबला व आसपुर क्षेत्र के 14 गांवों के आदिवासी समाज ने ऐतिहासिक निर्णय लिए है। ओडा गांव में आयोजित समाज की बैठक में कुरीतियों को त्यागने और सामाजिक सुधार के लिए कई कड़े नियम लागू किए गए हैं।

सराफा बाजार में सोने के भाव 1.72 लाख रुपए (प्रति 10 ग्राम) और चांदी के 3 लाख रुपए (प्रति किलो) तक पहुंचने पर समाज ने मध्यम और गरीब परिवारों को आर्थिक बोझ से बचाने के लिए निर्णय लिए हैं।

सोने के जेवरात पर पूर्ण प्रतिबंध

इसके तहत वैवाहिक कार्यक्रमों में सोने के जेवरातों के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। चांदी के जेवरात भी अब महज 50 ग्राम तक ही सीमित रखे जाएंगे। बैठक में विवाह और अन्य आयोजनों को सरल बनाने के लिए शादी-ब्याह में कपड़ों का लेन-देन और अतिरिक्त व्यवहार बिल्कुल बंद रहेगा, केवल 'मामेरा' की रस्म निभाई जाएगी। सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। करियावर में दिए जाने वाले कपड़ों के लेन-देन को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

युवा पीढ़ी और सुरक्षा पर भी ध्यान

समाज ने युवाओं के भविष्य और सुरक्षा को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। कुंवारी लड़कियों को मोबाइल और नाबालिग युवाओं को बाइक नहीं देने का निर्णय लिया गया। बालिग युवाओं के लिए बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

बैठक में समाजजनों ने कहा कि व्यक्तित्व और समाज का विकास केवल शिक्षा से ही संभव है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को नियमित और समय पर विद्यालय भेजने का आग्रह किया।समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति इन नियमों की अवहेलना करेगा या इन्हें तोड़ेगा, उस पर समाज स्तर पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Kota Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के भावों में गिरावट जारी, आज भी जबरदस्त गिरे चांदी के दाम
कोटा
Gold Silver Price Today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 07:26 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Gold-Silver Prices: सोने-चांदी महंगे… डूंगरपुर के 14 गांवों में आदिवासी समाज ने लिया बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics: कांग्रेस MLA गणेश घोघरा का बड़ा आरोप, मंत्री ने बेटे के नाम किया 52 बीघा जमीन का घोटाला, जानिए पूरा मामला

ganesh ghogra mla congress
डूंगरपुर

Rajasthan Electricity : राजस्थान में ऊर्जा विभाग का बड़ा बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी ‘वर्चुअल कनेक्शन’ की सुविधा

Rajasthan energy department big changes Electricity consumers will get virtual connection facility
डूंगरपुर

Rajasthan Panchayat Elections : ईवीएम से जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य व बैलट पेपर से चुने जाएंगे पंच-सरपंच

Rajasthan Panchayat Elections Zila Parishad and Panchayat Samiti members electing EVMs and Panch and Sarpanch will be elected through ballot papers
डूंगरपुर

विधायक घोघरा के आरोपों पर बोले मंत्री खराड़ी-आरोप सिद्ध करें तो राजनीति छोड़ दूंगा, जानें पूरा मामला

डूंगरपुर

Dungarpur Crime : सोशल मीडिया फ्रेंड को अश्लील वीडियो दिखाकर ‘लड़की’ ने ऐंठे 23 लाख रुपए, पूरा मामला जानकर चौंक जाएंगे

Dungarpur Crime a girl extorted 23 lakh rupees from a social media friend showing him obscene videos You shocked know whole story
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.