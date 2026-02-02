Dungarpur Crime : सोशल मीडिया फ्रेंड को अश्लील वीडियो दिखाकर ‘लड़की’ ने ऐंठे 23 लाख रुपए, पूरा मामला जानकर चौंक जाएंगे

Dungarpur Crime : डूंगरपुर में सोशल मीडिया पर लड़की की फर्जी आइडी बनाकर ठगी करने के मामले में रविवार को पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी गिरधारी सिंह ने बताया कि जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के एक युवक ने साइबर थाने में रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया कि उसकी फेसबुक आइडी पर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। इस पर रिक्वेंस्ट को प्रार्थी ने स्वीकार कर लिया। बाद में दोनों में वार्तालाप शुरू हुआ।