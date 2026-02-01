Dungarpur: तस्करी का ‘शॉर्टकट’ पड़ा महंगा, बाड़मेर का तस्कर 22 कार्टून शराब के साथ गिरफ्तार

चौरासी थानाधिकारी भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि वैजा चौकी प्रभारी हजारी लाल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शराब से भरी एक कार धंबोला की ओर जा रही है। इस पर पुलिस ने झौथरी चौराहा और करावाड़ा चौकी के पास नाकाबंदी की, लेकिन पुलिस को देख तस्कर ने मुख्य मार्ग छोड़ दिया और बचने के लिए अंदरूनी गांव के कच्चे रास्तों में कार डाल दी। तस्कर कार लेकर धंबोला थाना क्षेत्र माण्ड़ली गांव के समीप निकाला तो , यहां पर पुलिस पहले से खड़ी थी। पुलिस ने कार को रोका और शराब जब्त की।