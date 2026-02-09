Maha Shivaratri : डूंगरपुर में नीलकंठ महादेव मंदिर भासौर में भरेगा मेला, बांटे जा रहे निमंत्रण पत्र, ये होंगे प्रमुख आयोजन

Maha Shivaratri : डूंगरपुर में स्वयंभू श्रीनीलकंठ महादेव मंदिर भासौर में महाशिवरात्रि पर भरने वाले मेले एवं धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर मंदिर सेवा समिति गांव-गांव जाकर श्रद्धालुओं को निमंत्रण पत्र भेंट कर रही है। आचार्य मुकेश भट्ट के नेतृत्व में प्रकाशचंद्र उपाध्याय, गोतमलाल पाटीदार, मनोज पंड्या एवं अनिलकुमार जैन की टीम ने बनकोड़ा, धाणी बरवा, गामड़ी देवकी, अखेपुर एवं ज्ञानपुर गांवों में विभिन्न समाजजनों की उपस्थिति में निमंत्रण पत्र दिए।