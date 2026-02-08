8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Big Decisions : नाबालिग और अविवाहित लड़कियों के मोबाइल चलाने पर प्रतिबंध, इस समाज ने लिए कई और बड़े फैसले

Big Decisions : डूंगरपुर में नाबालिग लड़कियों के मोबाइल चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदिवासी समाज सुधार महासमिति की बैठक में और कई कड़े फैसले लिए गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 08, 2026

Rajasthan Dungarpur Minor girls are prohibited from using mobile phones This society has taken several other big decisions

बैठक में उपस्थित पंच। फोटो पत्रिका

Big Decisions : डूंगरपुर में सरोदा ग्राम पंचायत बुचिया बड़ा के नानेला फला में आदिवासी समाज सुधार महासमिति 'कांठल' की बैठक आयोजित की गई। इस महासमिति में 16 गांवों के पंचों, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्धजनों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को समाप्त करना, फिजूलखर्ची पर रोक लगाना और बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक सुधार लाना रहा।

महासमिति ने समाज की बेहतरी के लिए कई कड़े और अहम फैसले लिए हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने पर सहमति बनी। इसके तहत विवाह कार्यक्रमों में दहेज सामग्री और अनावश्यक दिखावे पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। चांदी चढ़ाने की सीमा भी समाज द्वारा निर्धारित दायरे में तय की गई है।

सामाजिक आयोजनों में डीजे प्रतिबंधित

सामाजिक आयोजनों में डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। इसकी जगह पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, कुंडी, तासे और शहनाई को बढ़ावा दिया जाएगा। परिवार पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए शादियों और मृत्यु पश्चात होने वाले क्रियाकर्मों में 'कपड़ा प्रथा' को पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया है।

बाइक चलाते समय हेलमेट अनिवार्य

इसके साथ ही नाबालिग और अविवाहित लड़कियों को मोबाइल फोन से दूर रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही, त्योहारों के समय बाजार में अनावश्यक घूमने-फिरने पर भी रोक लगाने की बात कही गई। समाज के युवाओं के लिए बाइक चलाते समय हेलमेट अनिवार्य किया गया है।

बैठक को शामिल लोग

बैठक को राजेंद्र कुमार रोत (तोरणियां), मानशंकर खराड़ी (लिबोड बड़ी), प्रेमशंकर डामोर आरा, भोगीलाल दायमा बुचिया, प्रकाश अहारी लिबोड बड़ी, रामलाल बामणिया, थाना चिबुडा, होमजी रोत तोरणिया, भुरजी कलासुआ, अर्जुनलाल, लक्ष्मण, लालु दायमा, हरीश डामोर, दीतिया रोत, मरता डिंडोर, सोमा डिंडोर , कचरा दायमा, गणेश दायमा प्रकाश दायमा, लसू दायमा, वासु दायमा, नारायण, गवरा दायमा कलु दायमा, देव, सोमी, कमला दायमा, गणेश दायमा आदि उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro New Update : जयपुर मेट्रो को मिलेगा नया नाम, पीएम मोदी रखेंगे लाइन-2 की आधारशिला! अंतिम मंजूरी का इंतजार
जयपुर
Jaipur Metro to get a new name RMRC PM Modi to lay foundation stone for Line 2 final approval awaited

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 10:07 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Big Decisions : नाबालिग और अविवाहित लड़कियों के मोबाइल चलाने पर प्रतिबंध, इस समाज ने लिए कई और बड़े फैसले

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dungarpur Crime : दुकान में बैठी महिला के गले से सोने की चेन झपटकर भागे बदमाश, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

Dungarpur Crime
डूंगरपुर

Gold-Silver Prices: सोने-चांदी महंगे… डूंगरपुर के 14 गांवों में आदिवासी समाज ने लिया बड़ा फैसला

Gold-Silver Prices
डूंगरपुर

Rajasthan Politics: कांग्रेस MLA गणेश घोघरा का बड़ा आरोप, मंत्री ने बेटे के नाम किया 52 बीघा जमीन का घोटाला, जानिए पूरा मामला

ganesh ghogra mla congress
डूंगरपुर

Rajasthan Electricity : राजस्थान में ऊर्जा विभाग का बड़ा बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी ‘वर्चुअल कनेक्शन’ की सुविधा

Rajasthan energy department big changes Electricity consumers will get virtual connection facility
डूंगरपुर

Rajasthan Panchayat Elections : ईवीएम से जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य व बैलट पेपर से चुने जाएंगे पंच-सरपंच

Rajasthan Panchayat Elections Zila Parishad and Panchayat Samiti members electing EVMs and Panch and Sarpanch will be elected through ballot papers
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.