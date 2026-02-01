Dungarpur Crime : दुकान में बैठी महिला के गले से सोने की चेन झपटकर भागे बदमाश, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

प्राप्त जानकारी के अनुसार, किशनपुरा निवासी जसोदा पत्नी दिनेश कलाल अपनी किराना दुकान पर बैठी थी। इसी दौरान दोपहर में बाइक सवार दो युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर दुकान पर पहुंचे। बदमाशों ने महिला को 50 का नोट देकर गुटखा मांगा। जैसे ही महिला सामान देने के लिए मुड़ी, एक बदमाश ने उनके गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ ली। महिला के शोर मचाने और ग्रामीणों के पीछा करने से पहले ही बदमाश तेज रफ्तार बाइक से ओझल हो गए।