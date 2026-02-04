4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Rajasthan Electricity : राजस्थान में ऊर्जा विभाग का बड़ा बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी ‘वर्चुअल कनेक्शन’ की सुविधा

Rajasthan Electricity : राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को नई सुविधा मिलेगी। सरकार ने अब वर्चुअल कनेक्शन को मंजूरी दे दी है। अब दूसरे शहर के घर में भी सोलर सब्सिडी मिल सकेगी। जानिए पूरी योजना।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 04, 2026

Rajasthan energy department big changes Electricity consumers will get virtual connection facility

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Electricity : प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और राज्य सरकार की 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना को गति देने के लिए ऊर्जा विभाग ने बड़े बदलाव किए हैं। अब प्रदेश में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं को 'वर्चुअल कनेक्शन' की सुविधा मिलेगी।

इस नई व्यवस्था के तहत, यदि किसी उपभोक्ता ने एक शहर के घर पर सोलर लगवाया है, तो वह उसकी बिजली बचत का लाभ दूसरे जिले या शहर में स्थित अपने दूसरे मकान या फ्लैट के बिल में ले सकेगा।

ऐसे समझें गणित

एक अधिकारी का जयपुर में अपना मकान है और वहां उसने सोलर सिस्टम लगवाया है। यदि उनका तबादला डूंगरपुर हो जाता है और वे वहां नया मकान लेते हैं, तो जयपुर वाले सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली की यूनिट्स को उनके डूंगरपुर वाले मकान के बिल में से घटा दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें नजदीकी डिस्कॉम कार्यालय में आवेदन करना होगा।

फ्लैटस की राह होगी आसान

शहरों में फ्लैट कल्चर होने के कारण छत की जगह को लेकर अक्सर विवाद रहता था। अब ऊर्जा विभाग ने नियमावली में बदलाव कर ग्रुप सोलर सिस्टम की अनुमति दे दी है। अपार्टमेंट या बिल्डिंग की छत पर एक साथ सिस्टम लगाने पर, स्वीकृत लोड के आधार पर हर फ्लैट मालिक को अलग-अलग सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था से फ्लैट में रहने वाले लोगों के बीच सब्सिडी के बंटवारे को लेकर होने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी।

यूनिवर्सल के नंबर से सुलझेगी डिस्कॉम की उलझन

अभी तक अलग-अलग डिस्कॉम अजमेर, जयपुर या जोधपुर विद्युत वितरण निगम के बीच समन्वय की कमी के कारण उपभोक्ता एक जगह की सब्सिडी का लाभ दूसरी जगह नहीं ले पाते थे। अब सरकार हर उपभोक्ता को एक यूनिवर्सल आईडी (के नंबर) आवंटित करेगी। इसके जरिए पूरे राजस्थान में कहीं भी स्थित स्वयं के दूसरे बिजली कनेक्शन पर लाभांश (यूनिट क्रेडिट) ट्रांसफर किया जा सकेगा।

जल्द इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा

सरकार ने वर्चुअल और ग्रुप कनेक्शन के नियमों में संशोधन कर दिया है। जल्द ही नई गाइडलाइन के अनुसार आवेदकों को इन सुविधाओं का लाभ देना शुरू किया जाएगा।
वीके. दोषी, एसई डिस्कॉम, डूंगरपुर

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो का बदलेगा नाम, पीएम मोदी रखेंगे लाइन-2 की आधारशिला! अंतिम मंजूरी का इंतजार
जयपुर
Jaipur Metro to get a new name RMRC PM Modi to lay foundation stone for Line 2 final approval awaited

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 11:05 am

Published on:

04 Feb 2026 11:03 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan Electricity : राजस्थान में ऊर्जा विभाग का बड़ा बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी ‘वर्चुअल कनेक्शन’ की सुविधा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Elections : ईवीएम से जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य व बैलट पेपर से चुने जाएंगे पंच-सरपंच

Rajasthan Panchayat Elections Zila Parishad and Panchayat Samiti members electing EVMs and Panch and Sarpanch will be elected through ballot papers
डूंगरपुर

विधायक घोघरा के आरोपों पर बोले मंत्री खराड़ी-आरोप सिद्ध करें तो राजनीति छोड़ दूंगा, जानें पूरा मामला

डूंगरपुर

Dungarpur Crime : सोशल मीडिया फ्रेंड को अश्लील वीडियो दिखाकर ‘लड़की’ ने ऐंठे 23 लाख रुपए, पूरा मामला जानकर चौंक जाएंगे

Dungarpur Crime a girl extorted 23 lakh rupees from a social media friend showing him obscene videos You shocked know whole story
डूंगरपुर

भतीजे ने चाकू घोंपकर चाचा की कर दी हत्या, चचेरा भाई भी हमले से हुआ घायल

डूंगरपुर हमले से घायल हितेश।
डूंगरपुर

ACB Dungarpur : रिश्वत की राशि झाड़ियों में पत्थर के नीचे दबाई थी, एसीबी ने की बरामद

ACB Dungarpur recovered bribe money was hidden under a stone in the bushes
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.