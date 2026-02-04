Rajasthan Electricity : राजस्थान में ऊर्जा विभाग का बड़ा बदलाव, बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी ‘वर्चुअल कनेक्शन’ की सुविधा

शहरों में फ्लैट कल्चर होने के कारण छत की जगह को लेकर अक्सर विवाद रहता था। अब ऊर्जा विभाग ने नियमावली में बदलाव कर ग्रुप सोलर सिस्टम की अनुमति दे दी है। अपार्टमेंट या बिल्डिंग की छत पर एक साथ सिस्टम लगाने पर, स्वीकृत लोड के आधार पर हर फ्लैट मालिक को अलग-अलग सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था से फ्लैट में रहने वाले लोगों के बीच सब्सिडी के बंटवारे को लेकर होने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी।