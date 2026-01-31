31 जनवरी 2026,

शनिवार

डूंगरपुर

ACB Dungarpur : रिश्वत की राशि झाड़ियों में पत्थर के नीचे दबाई थी, एसीबी ने की बरामद

ACB Dungarpur : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर ने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल से रिश्वत की राशि बरामद कर ली है।

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 31, 2026

ACB Dungarpur recovered bribe money was hidden under a stone in the bushes

फाइल फोटो । पत्रिका

ACB Dungarpur : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर ने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल से रिश्वत की राशि शुक्रवार को बरामद कर ली है।

पुलिस उपाधीक्षक रतनलाल राजपुरोहित ने बताया कि हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पटेल व कांस्टेबल प्रकाशचंद्र पटेल दोनों को शुक्रवार को उदयपुर एसीबी न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमाण्ड पर सौंपा। रिमाण्ड में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने रिश्वत की राशि दोवड़ा हवाई पट्टी के समीप झाड़ियों में पत्थर के नीचे छुपाना बताया।

रिश्वत के डेढ़ लाख रुपए बरामद किए

इस पर एसीबी टीम मौके पर पहुंची और रिश्वत के डेढ़ लाख रुपए बरामद किए। दोनों आरोपियों को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

एसीबी ने दोनों को किया गिरफ्तार

गौरतलब है कि दोवड़ा थाने में नियुक्त हेडकांस्टेबल व कांस्टेबल ने एक युवक को लोकेंटो ऐप से ठगी करने के मामले में फंसाने की एवज धमकाकर दो लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद सौदा डेढ़ लाख रुपए में तय हुआ था। इसकी एसीबी तक शिकायत पहुंचने के बाद सत्यापन के बाद कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया था।

खबर शेयर करें:

31 Jan 2026 02:52 pm

