ACB Dungarpur : रिश्वत की राशि झाड़ियों में पत्थर के नीचे दबाई थी, एसीबी ने की बरामद

गौरतलब है कि दोवड़ा थाने में नियुक्त हेडकांस्टेबल व कांस्टेबल ने एक युवक को लोकेंटो ऐप से ठगी करने के मामले में फंसाने की एवज धमकाकर दो लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद सौदा डेढ़ लाख रुपए में तय हुआ था। इसकी एसीबी तक शिकायत पहुंचने के बाद सत्यापन के बाद कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया था।