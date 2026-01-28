डूंगरपुर: अदालत ने जानलेवा हमले में 6 दोषियों को सुनाई 7-7 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मोदर गांव में साल 2018 में एक युवक जीवराज ताबियाड़ पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में स्थानीय अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई है।