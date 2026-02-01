भतीजे ने चाकू घोंपकर चाचा की कर दी हत्या, चचेरा भाई भी हमले से हुआ घायल

रोज की तरह शुक्रवार को हितेश व उसके पिता देवीलाल दोनों मजदूरी करने गए थे। शाम को दोनों घर वापस आए तो, घर पर विवाद चल रहा था। विवाद के चलते देवीलाल पर उसके भाई हरीश व उसके बेटे प्रकाश ने चाकू से हमला कर दिया। प्रकाश ने देवीलाल के पेट में चाकू गोप दिया। वहीं, बीचबचाव करने आए हितेश पर भी चाकू से कई वार किए। इसके बाद हरीश व प्रकाश दोनों मौके से भाग गए।