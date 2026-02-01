1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

भतीजे ने चाकू घोंपकर चाचा की कर दी हत्या, चचेरा भाई भी हमले से हुआ घायल

दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाल कोलखंडा पुनेला फला में पुरानी रंजिश के चलते भतीजे ने चाचा देवीलाल पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी; चचेरा भाई भी घायल हुआ और विपरीत हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Ankit Sai

Feb 01, 2026

डूंगरपुर हमले से घायल हितेश।

फाइल फोटो-पत्रिका

डूंगरपुर: दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाल कोलखण्ड़ा पुनेला फला में दो भाईयों के बीच पुरानी रंजीश के चलते शुक्रवार को भतीजे ने चाचा के पेट में चाकू घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं, हमले में मृतका का बेटा भी गंभीर घायल है।

थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि पाल कोलखण्ड़ा पुनेला फला निवासी हितेश पुत्र देवीलाल परमार ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता देवीलाल व बडे पापा हरीश दोनों के बीच पुरानी रंजीश चल रही थी। रंजीश के चलते अकसर दोनों परिवारों में विवाद होता रहता था।

पेट में चाकू गोपने से हुई देवीलाल की मौत

रोज की तरह शुक्रवार को हितेश व उसके पिता देवीलाल दोनों मजदूरी करने गए थे। शाम को दोनों घर वापस आए तो, घर पर विवाद चल रहा था। विवाद के चलते देवीलाल पर उसके भाई हरीश व उसके बेटे प्रकाश ने चाकू से हमला कर दिया। प्रकाश ने देवीलाल के पेट में चाकू गोप दिया। वहीं, बीचबचाव करने आए हितेश पर भी चाकू से कई वार किए। इसके बाद हरीश व प्रकाश दोनों मौके से भाग गए।

घटना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय लाए। यहां पर चिकित्सक ने देवीलाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हितेश को चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला मुर्दाघर में रखवाया। पुलिस ने शनिवार सुबह शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया।

ये भी पढ़ें

Union Budget 2026 : राजस्थान से सौतेलापन? बजट भाषण में नाम गायब होने पर गहलोत का तीखा बयान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 08:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / भतीजे ने चाकू घोंपकर चाचा की कर दी हत्या, चचेरा भाई भी हमले से हुआ घायल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ACB Dungarpur : रिश्वत की राशि झाड़ियों में पत्थर के नीचे दबाई थी, एसीबी ने की बरामद

ACB Dungarpur recovered bribe money was hidden under a stone in the bushes
डूंगरपुर

Dungarpur News : शहीद काली बाई व नाना भाई खांट की मूर्तियां खंडित, आदिवासियों में भारी आक्रोश

martyrs Kali Bai and Nana Bhai Khant statues have been vandalized Dungarpur tribal community anger
डूंगरपुर

Beneshwar Mela : आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मेला शुरू, 1 फरवरी को होगा मुख्य शाही स्नान

Rajasthan Dungarpur tribal communities maha kumbh Baneshwar fair start 1 February mukhya shahi snan
डूंगरपुर

…तू टेंशन मत ले, इंजार्ज साहब अपने ही हैं, युवक को फंसाने की धमकी देकर डेढ़ लाख रिश्वत लेते पुलिसवाले अरेस्ट

डूंगरपुर

Dungarpur News : डूंगरपुर में हृदयविदारक हादसा, चलती कार में लगी आग, चालक जिंदा जला

Dungarpur heartbreaking accident a moving car caught fire and driver was burned alive
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.