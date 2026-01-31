Dungarpur News : शहीद काली बाई व नाना भाई खांट की मूर्तियां खंडित, आदिवासियों में भारी आक्रोश

गौरतलब है कि कुछ माह पूर्व भी इसी स्थान पर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए चौरासी थाना क्षेत्र की वैंजा पुलिस चौकी से हेड कांस्टेबल हजारी लाल गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दोषियों की तलाश की जा रही है।