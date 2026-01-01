Success Story : बाडमेर के एक छोटे से गांव के विकास चौधरी बने लेफ्टिनेंट, खुशी से झूमे ग्रामीण, पढ़ें यह प्रेरणादायक कहानी

Success Story : राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर के खारिया तला गांव के एक युवा विकास चौधरी की सफलता आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणादायक कहानी बन गई है। विकास चौधरी भारतीय सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट बने हैं। उनके पिता सोना राम भी सेना में सेवारत है। सोना राम भारतीय सैन्य अकादमी के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। पिता सोना राम ने अपनी कड़ी मेहनत से एक सैनिक से अधिकारी तक का सफर तय कर एक मिसाल कायम किया है।