Rajasthan: इस नए जिले की 27 ग्राम पंचायतों में विकास की झड़ी, 85 गांवों में 5732 कार्यों पर खर्च होंगे 161.66 करोड़

एडीएम भुवनेश्वर सिंह चौहान ने सतर्कता प्रकरणों और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परिवेदनाओं के निस्तारण में परिवादी की संतुष्टि का विशेष ध्यान रखा जाए तथा 10 दिवस में राहत देने का प्रयास किया जाए। इसी क्रम में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन समिति की बैठक भी आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 के तृतीय चरण की कार्ययोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया।