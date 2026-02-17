17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर डिपो को मिलेंगी 13 नई बसें, टेंडर जारी; अब इन बड़े शहरों के लिए मिलेगी सीधी AC स्लीपर सेवा, देखें पूरी लिस्ट

बाड़मेर रोडवेज डिपो को जल्द 13 नई बसों की सौगात मिलेगी। रोडवेज मुख्यालय जयपुर ने एसी स्लीपर, टू बाइ टू और नॉन एसी बसों के टेंडर जारी किए हैं। मार्च से बसें चरणबद्ध तरीके से शामिल होंगी, जिससे जयपुर, जोधपुर, कोटा सहित कई शहरों के लिए यात्रा सुविधा बेहतर होगी।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Feb 17, 2026

Barmer Depot AC Sleeper Bus

Barmer Depot AC Sleeper Bus (Patrika File Photo)

Barmer Depot AC Sleeper Bus: बसों की कमी से जूझ रहे रोडवेज डिपो बाड़मेर को जल्द ही राहत मिलेगी। अनुबंध पर बसों के संचालन को लेकर रोडवेज मुख्यालय जयपुर के टेंडर जारी करने पर जल्द ही 13 नई बसें डिपो में शामिल होंगी।

बता दें कि दो बसों के टेंडर स्वीकृत होने पर इनका संचालन शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। इससे बाड़मेर और राज्य के अन्य जिलों के लोगों को आवागमन को लेकर अच्छी सुविधा मिलेगी।

वर्तमान में रोडवेज डिपो बाड़मेर से प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित जोधपुर, कोटा, सीकर, सिरोही,उदयपुर और कई बड़े शहरों के लिए बसों का संचालन होता है। प्रतिदिन बाड़मेर से 70 बसें संचालित होती हैं। बाड़मेर से जोधपुर, जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद के लिए सीमित साधारण व एक्सप्रेस रेलगाड़ियों पर आमजन के आवागमन का मुख्य साधन बसें ही हैं।

यात्री भार की तुलना में बसों की संख्या कम होने से लोगों को प्रतिदिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। जयपुर, कोटा, सीकर और झुंझुनूं आदि शहरों के लिए नाममात्र बसें संचालित होती हैं। इससे इन शहरों की यात्रा को लेकर लोगों को सर्वाधिक परेशानी होती है।

मार्च में बसें मिलने की उम्मीद

रोडवेज मुख्यालय जयपुर ने बाड़मेर के लिए 3 एसी स्लीपर, 2 टू बाई टू एसी, 4 नॉन एसी स्लीपर, 2 थ्री बाई टू बस व 2 टू बाई टू नॉन एसी बसों के टेंडर जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार, 2 थ्री बाई टू नॉन एसी बसों की बॉडी निर्माण का कार्य जारी है। मार्च में इनके मिलने की उम्मीद है। शेष बसें अगले दो से तीन महीनों में उपलब्ध होंगी।

टेंडर जारी किए गए

मुख्यालय ने अनुबंध पर नई बसों के संचालन को लेकर टेंडर जारी किए हैं। बसों के मिलने पर यात्रियों की सुविधा और जरूरत को ध्यान में रखते हुए संचालन किया जाएगा। नई बसों से बड़े शहरों के लिए आवागमन सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होगा।

-ओमप्रकाश पूनिया, मुख्य प्रबंधक रोडवेज डिपो बाड़मेर

ये भी पढ़ें

जयपुर में 3 लाख की भैंसें चोरी…दीवार फांदी, खूंटे से खोला और उड़ा ले गए, खूब देती है दूध
जयपुर
Jaipur News Thieves Scale Wall Steal 3 Lakh Dairy Buffaloes Tied to Posts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 02:33 pm

Published on:

17 Feb 2026 02:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर डिपो को मिलेंगी 13 नई बसें, टेंडर जारी; अब इन बड़े शहरों के लिए मिलेगी सीधी AC स्लीपर सेवा, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ये कैसी जिंदगी: 3 दिन की उम्र से सह रहा बेइंतहा दर्द, हवा लगते ही शरीर से बहने लगता है लहू-मवाद, कभी अंगुली गिर गई कभी अंगूठा

Epidermolysis Bullosa case India
बाड़मेर

राजस्थान में यहां पंचायत चुनाव से पहले बड़ा विवाद, दूसरी पंचायत में 171 वोटर्स के नाम जोड़ने पर भड़के ग्रामीण

voter list controversy
बाड़मेर

Barmer Suicide Case: 15 दिन से अकेले रह रहे कृषि पर्यवेक्षक ने किया सुसाइड, मां और पत्नी गई थी गांव

Agricultural Supervisor Rakesh Kumar
बाड़मेर

स्वरूप सलुन्दिया को गोल्ड मेडल

बाड़मेर

खेल नीतियों, मनरेगा कटौती व बढ़ती नशा प्रवृत्ति पर विरोध

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.