बाड़मेर डिपो को मिलेंगी 13 नई बसें, टेंडर जारी; अब इन बड़े शहरों के लिए मिलेगी सीधी AC स्लीपर सेवा, देखें पूरी लिस्ट

रोडवेज मुख्यालय जयपुर ने बाड़मेर के लिए 3 एसी स्लीपर, 2 टू बाई टू एसी, 4 नॉन एसी स्लीपर, 2 थ्री बाई टू बस व 2 टू बाई टू नॉन एसी बसों के टेंडर जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार, 2 थ्री बाई टू नॉन एसी बसों की बॉडी निर्माण का कार्य जारी है। मार्च में इनके मिलने की उम्मीद है। शेष बसें अगले दो से तीन महीनों में उपलब्ध होंगी।

