राजस्थान में यहां पंचायत चुनाव से पहले बड़ा विवाद, दूसरी पंचायत में 171 वोटर्स के नाम जोड़ने पर भड़के ग्रामीण

ग्रामीणों के अनुसार सदराम की बेरी पंचायत से जिन 171 मतदाताओं के नाम हटाए गए, उनमें से 129 नाम जाणियों की बस्ती के वार्ड संख्या 5 में तथा 42 नाम वार्ड संख्या 2 में जोड़ दिए गए हैं। ग्रामीणों का दावा है कि संबंधित सभी मतदाताओं के घर, कृषि भूमि और स्थायी निवास सदराम की बेरी पंचायत क्षेत्र में ही हैं। इसके बावजूद उन्हें बिना किसी सूचना या आवेदन के दूसरी पंचायत में स्थानांतरित कर दिया गया। ज्ञापन में वार्ड संख्या 2 और 5 के विभिन्न क्रमांकों का उल्लेख करते हुए इस गड़बड़ी को उजागर किया गया है।