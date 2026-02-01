13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

बाड़मेर

सड़लानाडा धाम पर मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव आज से

बालोतरा। ग्राम पंचायत मुख्यालय लालाणा स्थित श्री सुभद्रा माताजी एवं मामाजी महाराज सड़लानाडा धाम पर शनिवार से दो दिवसीय वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ होगा। महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। शनिवार रात्रि को आयोजित भजन संध्या में मशहूर गायक सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देंगे। रविवार को शुभवेला में धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत [&hellip;]

बाड़मेर

jay kumar bhati

Feb 13, 2026

श्री सुभद्रा माताजी

बालोतरा। ग्राम पंचायत मुख्यालय लालाणा स्थित श्री सुभद्रा माताजी एवं मामाजी महाराज सड़लानाडा धाम पर शनिवार से दो दिवसीय वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ होगा। महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। शनिवार रात्रि को आयोजित भजन संध्या में मशहूर गायक सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देंगे। रविवार को शुभवेला में धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत प्रातःकालीन मंगला आरती से होगी। इसके बाद हवन, प्रतिमाओं का पंचामृत स्नान, नव वस्त्राभूषणों से श्रृंगार तथा आरती की जाएगी। लाभार्थी परिजन शिखर ध्वजा चढ़ाएंगे और यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात महाप्रसादी का भोग लगाकर प्रसादी वितरण किया जाएगा। गादीपति महंत भुवनेश्वरपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित महोत्सव में क्षेत्रीय संत-महात्मा श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गादीपति के शिष्य मंगल चेतन एवं जगत चेतन ने बताया कि पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर परिसर में प्रतिष्ठित देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का विधिवत पूजन होगा। रविवार दोपहर सड़लानाडा धाम परिसर में प्रेमसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें संत-महात्मा सनातन धर्म के प्रति जागरूकता विषयक प्रवचन देंगे। आयोजन समिति व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है।

13 Feb 2026 08:37 pm

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

बाड़मेर

बाड़मेर

बाड़मेर

शिवशक्ति जसदेर धाम में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़ बाड़मेर। शहर के शिवशक्ति जसदेर धाम में महाशिवरात्रि और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सात दिवसीय शिव महापुराण कथा में श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। कथा का वाचन करते हुए पांचवे दिन साध्वी सत्यसिद्धा गिरी ने श्रद्धालुओं को गहन आध्यात्मिक संदेश देते हुए कहा कि शिव महापुराण कथा का श्रवण अमोघ फलदायी है। यह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। मोक्ष, ज्ञान, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। श्रद्धापूर्वक कथा सुनने से असाध्य रोग, संतानहीनता और भाग्यहीनता दूर हो जाती है। यह मन को शुद्ध करती है, भक्ति भाव बढ़ाती है और साधक को शिवलोक प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। शिव तत्व की व्याख्या करते बताया कि हिंदू दर्शन, विशेषकर शैव मत में शिव तत्व परम चेतना, शुद्ध ऊर्जा और निराकार ईश्वर का मूल सिद्धांत है। यह समय, स्थान तथा पंचतत्वों से परे है और सृजन विनाश का आधार है। शिव तत्व हर प्राणी में व्याप्त निर्गुण आत्मा है, जो शाश्वत आनंद और अहं चेतना का स्वरूप है। रामपुरी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि ईश्वर का नाम जप और सद्कर्मों के मार्ग पर चलकर ही जीवन का उद्धार संभव है। उन्होंने सभी भक्तों से महाशिवपुराण कथा का श्रवण करने का आह्वान किया तथा युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। 15 फरवरी शिवरात्रि को रुद्राभिषेक, मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा एवं भव्य रात्रि जागरण में प्रसिद्ध भजन गायक कालु सिंह गंगासरा, कुंभाराम कुम्भवाणी, रणवीर सिंह राठौड सहित कई कलाकार प्रस्तुति देंगे। मीडिया प्रभारी हरिसिंह राठौड ने बताया कि पांचवें दिन की कथा के दौरान स्वामी प्रतापपुरी महाराज के शिष्य रामपुरी महाराज, सावल पुरी, बलदेव पुरी महाराज तारातरा, जेठपुरी महाराज, हुकमपुरी महाराज, नरेंद्र पुरी और संतोष पुरी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। कथा में दीपक कडवासरा, कैलाश कोटडिया, पवन ऐचरा, अर्जुन सिंह महेचा, पदम सिंह भियाड, नारायण सिंह गोगादेव, पृथ्वीसिंह महेचा, भुरसिंह दोहट, लूणाराम माली, दीपक माली, कालु माली, उगम सिंह सोलंकी, मोहन लाल माली, रमेश कुमार शर्मा, नवीन कुमार शर्मा, धनश्याम जागिड, दुर्गाराम राव

बाड़मेर

बाड़मेर
