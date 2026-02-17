17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में 3 लाख की भैंसें चोरी…दीवार फांदी, खूंटे से खोला और उड़ा ले गए, खूब देती है दूध

जयपुर के रामनगरिया क्षेत्र से दुधारू भैंस चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने करौली से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। CCTV व टोल फुटेज से पिकअप ट्रैस कर दो भैंस, दो पाड़ी और एक पाड़ा बरामद किए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Feb 17, 2026

Jaipur News Thieves Scale Wall Steal 3 Lakh Dairy Buffaloes Tied to Posts

जयपुर के रामनगरिया क्षेत्र से दुधारू भैंस चोरी का खुलासा (फोटो-एआई)

जयपुर: राजधानी के रामनगरिया थाना क्षेत्र में शातिर पशु चोरों द्वारा एक बाड़े से दुधारू पशु चोरी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि, जयपुर पुलिस ने तकनीकी और मैनुअल पुलिसिंग का बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए महज कुछ ही घंटों में वारदात का खुलासा कर दिया।

बता दें कि पुलिस ने करौली से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई भैंसें और वारदात में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी बरामद कर ली है। घटना 13 फरवरी की रात करीब 1 से 2 बजे के बीच की है। रामनगरिया स्थित केंद्रीय विहार के पीछे, बागडों की ढाणी में लक्ष्मणराम के बाड़े को चोरों ने निशाना बनाया।

चोर बाड़े की दीवार फांदकर अंदर घुसे और वहां बंधी दो दुधारू भैंस और दो पाड़ी (भैंस के बच्चे) को खोल लिया। शातिरों ने इन पशुओं को पहले से तैयार खड़ी एक पिकअप गाड़ी में भरा और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पीड़ित को सुबह जब पशु गायब मिले, तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। चोरी हुए पशुओं की कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है।

स्पेशल टीम का गठन

मामले की गंभीरता और राजधानी में बढ़ती चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश पर डीसीपी ईस्ट संजीव नैन ने एक विशेष टीम का गठन किया। थानाधिकारी चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में टीम ने तुरंत घटना स्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए।

बस्सी टोल के फुटेज से मिली बड़ी कामयाबी

पुलिस की जांच में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज टर्निंग पॉइंट साबित हुई। टीम ने जयपुर से बाहर जाने वाले रास्तों के कैमरे खंगाले, जिसमें राजाधोक-बस्सी की ओर गई एक संदिग्ध पिकअप (RJ-32 GB-6306) नजर आई। बस्सी टोल प्लाजा पर लगे कैमरों में साफ दिखा कि इसी पिकअप में भैंसें लदी हुई थीं और वह तेज रफ्तार से दौसा की तरफ जा रही थी।

करौली में दबिश और आरोपियों की गिरफ्तारी

पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर पीछा शुरू किया और लोकेशन ट्रैस करते हुए करौली जिले के बाढ़ महासिंहपुरा गांव जा पहुंची। वहां पुलिस ने घेराबंदी कर तीन आरोपियों को धर दबोचा। इनमें शेर सिंह गुर्जर (30) निवासी बाढ़ महासिंहपुरा (आदतन अपराधी), सोन सिंह गुर्जर (28) निवासी बाढ़ महासिंहपुरा और रफीक खान (32) निवासी हिण्डौन, करौली। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई दो भैंस, दो पाड़ी और एक अतिरिक्त पाड़ा बरामद किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल पिकअप भी जब्त कर ली गई है।

रेकी कर सुनसान बाड़ों को बनाते थे निशाना

पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह पहले उन इलाकों की रेकी करता था, जहां रिहायशी बस्ती कम हो और पशु बाड़े खुले या असुरक्षित हों। मुख्य आरोपी शेर सिंह गुर्जर पहले भी चोरी के कई मामलों में शामिल रहा है। गिरोह रात के समय दीवार फांदकर घुसता था और चंद मिनटों में पशुओं को गाड़ी में लोड कर दूसरे जिलों में ले जाकर बेच देता था।

ये भी पढ़ें

12 मिनट में गायब, दिल्ली से सीधे जापान पहुंचे 2 संदिग्ध पर्यटक; जयपुर पुलिस के उड़े होश, टैक्सी ड्राइवर का बड़ा खुलासा
जयपुर
Two Tourists Vanish in 12 Minutes Fly Back to Japan via Delhi Jaipur Police Stunned Taxi Driver Makes Shocking Claims

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 12:16 pm

Published on:

17 Feb 2026 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में 3 लाख की भैंसें चोरी…दीवार फांदी, खूंटे से खोला और उड़ा ले गए, खूब देती है दूध

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

9 बहनों के इकलौते भाई की मौत, जयपुर-दिल्ली सड़क हादसे में छीनी परिवार की खुशियां, मचा कोहराम

Hospital Image
जयपुर

राजस्थान विधानसभा में हाई-वोल्टेज ड्रामा, गरमाये मुद्दे के बीच हाथापाई की नौबत ! BJP विधायक का ऐलान '... तो इस्तीफा दे दूंगा'

rajasthan news
जयपुर

Good News : उत्तर पश्चिम रेलवे का बड़ा तोहफा, राजस्थान की 9 स्पेशल ट्रेनों में बढ़ाए 57 जनरल कोच, इस रूट के यात्रियों की तो 'बल्ले-बल्ले'

indian railway
जयपुर

Rajasthan News : 'मैदान तो जीता, पर अब सरकारी सिस्टम से मुकाबला', आखिर क्यों छलक रहा राजस्थान के 'चैम्पियन खिलाड़ियों' का दर्द?

rajasthan players
जयपुर

बाजारों में सुगम राह… रामनिवास बाग से जोरावर सिंह गेट तक भूमिगत टनल की जरूरत जताई

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.