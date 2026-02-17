जयपुर में 3 लाख की भैंसें चोरी…दीवार फांदी, खूंटे से खोला और उड़ा ले गए, खूब देती है दूध

पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर पीछा शुरू किया और लोकेशन ट्रैस करते हुए करौली जिले के बाढ़ महासिंहपुरा गांव जा पहुंची। वहां पुलिस ने घेराबंदी कर तीन आरोपियों को धर दबोचा। इनमें शेर सिंह गुर्जर (30) निवासी बाढ़ महासिंहपुरा (आदतन अपराधी), सोन सिंह गुर्जर (28) निवासी बाढ़ महासिंहपुरा और रफीक खान (32) निवासी हिण्डौन, करौली। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई दो भैंस, दो पाड़ी और एक अतिरिक्त पाड़ा बरामद किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल पिकअप भी जब्त कर ली गई है।