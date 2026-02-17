Rajasthan: भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ा गया मोहम्मद अशफाक, सरहद तक पहुंचने का क्या है खौफनाक इरादा?

सीमा से सटे गुंजनगढ़ गांव के पास खेतों और प्रतिबंधित इलाकों में एक अनजान व्यक्ति को घूमते देख ग्रामीणों को शक हुआ। ग्रामीण भोजराज सिंह और भाखर सिंह ने जब उस व्यक्ति से वहां मौजूदगी का कारण पूछा, तो वह घबरा गया और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। युवक की संदिग्ध गतिविधियों को भांपते हुए ग्रामीणों ने उसे तुरंत घेर लिया और सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सूचित कर उनके हवाले कर दिया।