वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण आज, लेकिन भारत में रिंग ऑफ फायर नहीं आएगा नजर

विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। 17 फरवरी को होने वाले वलयाकार ग्रहण में चंद्रमा का आभासी आकार सूर्य से छोटा होगा। इस कारण वह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा। उस समय सूर्य का बाहरी किनारा एक चमकती हुई अंगूठी या आग के घेरे की तरह दिखाई देगा। इसी कारण इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस सूर्य ग्रहण की अवधि 17 फरवरी को अपराह्न 3.26 बजे से सायं 7.57 बजे तक रहेगी। यह अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में नजर आएगा। यह ग्रहण कुम्भ राशि और घनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है।