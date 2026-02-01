रात का पारा 16.6 डिग्री रिकॉर्ड, प्रदेश में सबसे ज्यादा

सोमवार को मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री रिकॉर्ड किया, जो गत रविवार को 33.8 डिग्री था। ऐसे में अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री की कमी आ गई, दूसरी ओर रविवार को न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री था, जो सोमवार को 1.8 डिग्री बढ़ गया। तेज धूप के चलते दोपहर में बाजार सूनेपन की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं लोग अब शीतल पेय व आइसक्रीम खाने की तरह रुझान दिखाने लगे हैं। सर्दी का मेवा माने जाने वाले मूंगफली, तिल व गुड़ आदि के व्यंजनों की दुकानें लगभग सिमट चुकी हैं, उनका स्थान गन्ने के रस व आइसक्रीम की स्टॉल्स आदि ने ले ली हैं।