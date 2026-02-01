टांके का पानी बना जानलेवा, 170 भेड़ें व 7 बकरियों की मौत

नाचना क्षेत्र की ग्राम पंचायत ताड़ाना के राजस्व ग्राम केरू क्षेत्र में टांके का पानी जानलेवा साबित हुआ। फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र में बने टांके का पानी पीने के बाद पहले 120 भेड़ें व 7 बकरियों की मौत हो गई थी। बाद में बीमार पड़ी करीब 50 भेड़ों ने भी दम तोड़ दिया। इसी तरह कुल 170 भेड़ों व 7 बकरियों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 200 भेड़ों की पूरी रेवड़ खत्म हो चुकी है। जानकारी के अनुसार ग्राम ताड़ाना निवासी गुलाब सिंह पुत्र दुर्ग सिंह अपनी रेवड़ को राजस्व ग्राम केरू के पास फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र में रखता है।