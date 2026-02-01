भेड़ों की मौत का सिलसिला जारी, 55 भेड़ों व 2 मेमनों की मौत

उन्होंने बताया कि रविवार को दिधु निवासी लालसिंह पुत्र हमीरसिंह व सुमेरसिंह पुत्र पदमसिंह की भी 55 भेड़ों व 2 मेमनों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अजासर गांव के पास पाइपलाइन के एयरवॉल्व से पानी लीकेज हो रहा है और पास ही गड्ढ़े में जमा हो रहा है। उससे ट्रैक्टर टंकी लेकर आए और अपनी भेड़ों को पिलाया। पानी पीने के कुछ देर बाद भेड़ों की तबीयत बिगड़ गई और 55 भेड़ों व 2 मेमनों की मौत हो गई।