भेड़ों की मौत का सिलसिला जारी, 55 भेड़ों व 2 मेमनों की मौत

पोकरण क्षेत्र के दिधु गांव में दो पशुपालक की 55 भेड़ों व 2 मेमनों की मौत हो गई। दो दिन पूर्व अजासर गांव में एक पशुपालक की 13 भेड़ों की मौत हुई थी। लगातार भेड़ों की हो रही मौत से पशुपालक चिंतित है। अजासर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता स्वरूपसिंह भाटी ने बताया कि गत 2 दिनों से भेड़ों की लगातार मौत हो रही है।
उन्होंने बताया कि रविवार को दिधु निवासी लालसिंह पुत्र हमीरसिंह व सुमेरसिंह पुत्र पदमसिंह की भी 55 भेड़ों व 2 मेमनों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि अजासर गांव के पास पाइपलाइन के एयरवॉल्व से पानी लीकेज हो रहा है और पास ही गड्ढ़े में जमा हो रहा है। उससे ट्रैक्टर टंकी लेकर आए और अपनी भेड़ों को पिलाया। पानी पीने के कुछ देर बाद भेड़ों की तबीयत बिगड़ गई और 55 भेड़ों व 2 मेमनों की मौत हो गई।
पशुपालकों ने बताया कि पशुपालकों ने आशंका जताई है कि इस गड्ढ़े में भरे पानी के सेवन से अजासर में 13 व दिधु में 55 भेड़ों की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। मवेशियों की लगातार हो रही मौत से पशुपालकों की चिंता बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अभी तक पशुपालन विभाग की टीम की ओर से जांच व उपचार को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।
