पत्नी व साले ने की थी हत्या, सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जिस पर गोपाराम वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। फलसूंड पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। राज्यपक्ष की ओर से गवाह व दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.महेन्द्रकुमार गोयल ने नरुराम उर्फ नरेश व गुड्डी को ओमाराम की हत्या के मामले में दोषसिद्ध मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और 2.5-2.5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। राज्यपक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह नरावत ने पैरवी की।