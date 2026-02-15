ये कैसी जिंदगी: 3 दिन की उम्र से सह रहा बेइंतहा दर्द, हवा लगते ही शरीर से बहने लगता है लहू-मवाद, कभी अंगुली गिर गई कभी अंगूठा

तीन दिन के ओमप्रकाश के शरीर की इस पीड़ा ने परिजनों की हालत यह कर दी कि वे उसको कपड़े पहनाने से लेकर तेज हवा चलते तक से बचाने की जुगत में भी रहते हैं। हर दिन उनकी सांसें अटकती रही, जब कोई हल्की गलती ने उसे नया दर्द दे दिया। अब तो आलम यह हो गया है कि आधे से ज्यादा शरीर अब इन फफोलों से सड़ने लगा है। अंगुलियां गिर गई हैं। हथेली ही बची है। हाथों और पैरों की अंगुलियां बीमारी की वजह से गिर चुकी हैं।