Jaipur Metro Phase 2: पीएम मोदी करेंगे जयपुर मेट्रो के फेज-2 का शिलान्यास! यहां बनेंगे 36 नए मेट्रो स्टेशन

जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के तहत टोड़ी मोड, हरमाड़ा घाटी, हरमाड़ा, वीकेआई रोड नंबर 14, वीकेआई रोड नंबर 9, वीकेआई रोड नंबर 5, विद्याधर नगर, विद्याधर नगर सेक्टर 2, भवानी निकेतन, अंबाबाड़ी, कलेक्ट्रेट सर्किल, पानीपेच, खासा कोठी सर्कल, गवर्नमेंट हॉस्टल, अशोक मार्ग, एसएमएस हॉस्पिटल, नारायण सिंह सर्किल, रामबाग सर्किल, नेहरू पैलेस, गांधीनगर जंक्शन, गोपालपुरा, दुर्गापुर, बीटू बाइपास सर्किल, जयपुर एयरपोर्ट, सांगानेर थाना, पिंजरापोल गौशाला, हल्दीघाटी गेट, कुंभ मार्ग, जेईसीसी, सीतापुर, गोनेर मोड़, बिलवा, बिलवा कल्याण, सहारा सिटी और प्रहलादपुरा में नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे।