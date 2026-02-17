Rajasthan Budget Session : ‘दीया-गजेंद्र-राज्यवर्धन के विभागों में बजट कटौती, ये ‘संयोग’ या ‘प्रयोग’? 

विधायक युनुस खान ने सदन में अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), आईटी विभाग और युवा खेल विभाग के बजट में पिछले वर्ष (2025-26) की तुलना में इस बार (2026-27) कटौती की गई है। उन्होंने इन विभागों के मंत्रियों के नामों को जोड़ते हुए एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा किया:



दीया कुमारी: उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री (जिनके पास PWD जैसे विभाग हैं)



गजेंद्र सिंह खींवसर: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री



राज्यवर्धन सिंह राठौड़: आईटी और युवा एवं खेल मंत्री



युनुस खान ने कहा, "ये तीनों मंत्री संयोग से एक ही समाज (राजपूत) से आते हैं। क्या यह केवल संयोग है या सरकार का कोई नया प्रयोग कि इन्हीं के विभागों के पैसे काटे गए हैं?"