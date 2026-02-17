17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर अच्छी खबर, राजस्थान में 75 लाख नए लाभार्थी जुड़े

Food Security Scheme : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश के 75 लाख नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 17, 2026

Food Security Scheme Good news 75 lakh new beneficiaries added in Rajasthan

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा। फाइल फोटो पत्रिका

Food Security Scheme : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश के 75 लाख नए लाभार्थियों के नाम जोड़े गए हैं। इससे जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान पात्र व्यक्तियों के नाम भी नहीं जोड़े गए थे।

सुमित गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खोला गया है। कोई भी पात्र व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से अपना नाम इस योजना में जुड़वा सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य रामनिवास गावड़िया द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

कोई भी पात्र नागरिक योजना के लाभ से न रहे वंचित

सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय है कि प्रदेश में कोई भी पात्र नागरिक खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहे। किसी भी लाभार्थी की ई-केवाईसी में तकनीकी समस्या आने पर विभाग द्वारा विशेष शिथिलता प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना पड़े।

देश में कहीं भी राशन प्राप्त कर सकते हैं पात्र लाभार्थी

मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से पात्र लाभार्थी देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं।

योजनान्तर्गत आवंटित गेहूं के उठाव के बारे में दी जानकारी

इससे पहले विधायक गावड़िया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित गेहूं का उठाव संबंधित माह के पूर्व माह की प्रथम तारीख से अंतिम तारीख तक किया जाता है।

गेहूं उठाव के बाद चयनित पात्र लाभार्थियों को उचित मूल्य दुकान पर गेहूं प्राप्ति के लिए जाने पर निर्धारित प्रावधान के अनुसार पोस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन पश्चात गेहूं का वितरण किया जाता है।

सुमित गोदारा ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत विगत छह माह में (अगस्‍त, 2025 से जनवरी, 2026 तक) गेहूं का आवंटन तथा उठाव वितरण का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।

ये भी पढ़ें

Bharat-Vistaar : देश के किसानों के लिए बड़ा तो​हफा, जयपुर में आज लांच होगा ‘भारत‑VISTAAR’
जयपुर
Shivraj Singh Chauhan Rajasthan and Country farmers a big gift Jaipur today launched Bharat Vistaar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 04:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर अच्छी खबर, राजस्थान में 75 लाख नए लाभार्थी जुड़े

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Assembly : किशनगढ़ में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या, समाधान पर जवाहर सिंह बेढ़म ने कही बड़ी बात

Rajasthan Assembly Kishangarh Traffic jam is a big problem Jawahar Singh Bedham said something important about solution
जयपुर

IMD Alert: राजस्थान के 5 जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Rain Alert
जयपुर

Rajasthan Budget Session : 'गरीब और किसान का बेटा जा रहा है विदेश', कांग्रेस MLA रामनिवास गावड़िया ने ऐसा क्यों कहा?

ramniwas gavaria
जयपुर

राजस्थान में सैकड़ों RGHS कार्ड ब्लॉक, अब मोबाइल पर आएगा बिल का पूरा हिसाब

RGHS scam
जयपुर

ममता बनाम मोहब्बत: बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भाग रहीं मां, 15% बढ़ा ‘हम दिल दे चुके सनम’ वाला ट्रेंड

Photo- Ai Generated
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.