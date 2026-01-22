Food Security Scheme : राजस्थान खाद्य विभाग की नई व्यवस्था, भरतपुर में खुलेगा अनाज एटीएम

इस नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ उन मजदूर परिवारों को मिलेगा, जो सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं और देर रात घर लौटते हैं। स्टैंडअलोन अन्नपूर्ति एटीएम (अनाज एटीएम) से खाद्य सुरक्षा लाभार्थी अपने राशन कार्ड का उपयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानों पर जाए बिना स्वत: ही राशन प्राप्त कर सकेंगे।