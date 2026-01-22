22 जनवरी 2026,

दौसा

Rajasthan : ‘मुझे भाषण देना और बेवकूफ बनाना आता है…’, किरोड़ी लाल मीना ने कही बड़ी बात

Rajasthan : राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने कहा मुझे भाषण देना और लोगों को बेवकूफ बनाना आता है, यह बात कह कर सभी को चौंका दिया। जानें ऐसा क्यों कहा?

दौसा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 22, 2026

Rajasthan Kirodi Lal Meena big statement saying I know how to give speeches and fool people in Dausa

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना। फोटो पत्रिका

Rajasthan : कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि मुझे ज्यादा धार्मिक बातें नहीं आतीं, लेकिन जनता के बीच जाना, भाषण देकर बेवकूफ बनाना, वोट ले जाना और चुनाव जीतना आता है। सिकराय के कालवान और चांदेरी में बुधवार को आयोजित दंगल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सिकराय क्षेत्र की जनता की उन पर विशेष कृपा रही है और उन्होंने जिनके लिए कहा, वही चुनाव जीते।

पारिवारिक रिश्तों में भी बढ़ रहा है तनाव

किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि पहले गांवों में पंच-पटेलों, बुजुर्गों और बहन-बेटियों का सम्मान होता था, लेकिन अब हालात बिगड़ रहे हैं। आज गांव का लड़का ही गांव की बहन-बेटी को भगाकर ले जा रहा है और पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव बढ़ रहा है।

…लग रहा कि कुछ तो गड़बड़ है

वहीं कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या देख किरोड़ी बोले- यहां पहले भी कई बार आ चुका हूं, लेकिन आज महिलाओं की बड़ी तादाद देखकर लग रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे मैं और विधायक तो खुश हैं, लेकिन कोई ऐसी मांग आ गई जो पूरी नहीं हुई तो मारे जाएंगे। इस पर पांडाल में मौजूद लोगों की हंसी छूट पड़ी।

हमें हमारी संस्कृति को रखना होगा जीवित

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने कहा- संस्कृति का पतन होने के कारण ऐसा हो रहा है। गांवों में सम्मान खत्म हो रहा है। हमें हमारी संस्कृति को जीवित रखना होगा। चाहे बड़ा से बड़ा काम ले लो, लेकिन हम सबको मिलकर संस्कृति बचाने के लिए काम करना होगा। जब तक गांवों में सुधार नहीं आएगा, तब तक धार्मिक कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नहीं हैं। यदि समाज में गलत कार्य रुक जाएंगे तो सुधार अपने आप आ जाएगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Jan 2026 08:48 am

Published on:

22 Jan 2026 08:47 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan : 'मुझे भाषण देना और बेवकूफ बनाना आता है…', किरोड़ी लाल मीना ने कही बड़ी बात

दौसा

