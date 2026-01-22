Rajasthan : ‘मुझे भाषण देना और बेवकूफ बनाना आता है…’, किरोड़ी लाल मीना ने कही बड़ी बात

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने कहा- संस्कृति का पतन होने के कारण ऐसा हो रहा है। गांवों में सम्मान खत्म हो रहा है। हमें हमारी संस्कृति को जीवित रखना होगा। चाहे बड़ा से बड़ा काम ले लो, लेकिन हम सबको मिलकर संस्कृति बचाने के लिए काम करना होगा। जब तक गांवों में सुधार नहीं आएगा, तब तक धार्मिक कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नहीं हैं। यदि समाज में गलत कार्य रुक जाएंगे तो सुधार अपने आप आ जाएगा।