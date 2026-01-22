Weather Update : राजस्थान से आज से पलटेगा मौसम, 5 जिलों में कल बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

Weather Update : राजस्थान में 23 जनवरी से मौसम में बदलाव नजर आएगा। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर चलेगा। मौसम केन्द्र ने झुंझुनूं, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है।