22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update : राजस्थान से आज से पलटेगा मौसम, 5 जिलों में कल बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

Weather Update : राजस्थान में 23 जनवरी से मौसम में बदलाव नजर आएगा। प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। जिसके बाद राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर चलेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 22, 2026

Weather Update Rajasthan weather will change today tomorrow IMD Prediction tomorrow 5 districts rain and hailstorms alert

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : राजस्थान में 23 जनवरी से मौसम में बदलाव नजर आएगा। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर चलेगा। मौसम केन्द्र ने झुंझुनूं, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है।

22-24 जनवरी को एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

मौसम केन्द्र के अनुसार राजस्थान में लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। 22 से 24 जनवरी के दौरान एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने व मावठ होने की प्रबल संभावना है। एक और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के दौरान प्रभावी होने की संभावना है।

23 जनवरी को बारिश का मौसम अलर्ट

इसी के साथ 23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र व जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

24-25 जनवरी को मौसम रहेगा मुख्यतः शुष्क

मौसम विभाग के अनुसार 24-25 जनवरी को अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने व कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

MKSN Yojana Update : मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त कब मिलेगी? राजस्थान के 74 लाख किसान कर रहे बेसब्री से इंतजार, जानें
जयपुर
Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana 5th installment When released Rajasthan 74 lakh farmers are eagerly waiting know

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : राजस्थान से आज से पलटेगा मौसम, 5 जिलों में कल बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: शराब के नशे में नवजात का अंतिम संस्कार करना भूले परिजन, मृत पैदा हुआ था बच्चा, रामनिवास बाग गेट पर छोड़ गए शव

Jaipur Family Forgot Newborn Last Rites
जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 अप्रेल तक होंगे पंचायत चुनाव, 60 से अधिक याचिकाएं खारिज

Rajasthan High Court Big verdict Panchayat elections to be held by 15 April over 60 petitions dismissed
जयपुर

…सुनना पड़ेगा और समाधान करना होगा

Water Supply Meeting
जयपुर

सुमेरपुर को मिली बड़ी सौगात, 1.91 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास

Sumerpur development works
जयपुर

Good News: ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, डिस्कॉम्स को मिला गोल्ड अवॉर्ड

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.