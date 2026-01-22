Weather Update : राजस्थान से आज से पलटेगा मौसम, 5 जिलों में कल बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

फाइल फोटो पत्रिका
Weather Update : राजस्थान में 23 जनवरी से मौसम में बदलाव नजर आएगा। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर चलेगा। मौसम केन्द्र ने झुंझुनूं, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में बारिश के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है।
मौसम केन्द्र के अनुसार राजस्थान में लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। 22 से 24 जनवरी के दौरान एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने व मावठ होने की प्रबल संभावना है। एक और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के दौरान प्रभावी होने की संभावना है।
इसी के साथ 23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र व जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार 24-25 जनवरी को अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने व कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है।
